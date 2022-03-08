  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MHK tarihe geçecek kararı açıkladı
Spor

MHK tarihe geçecek kararı açıkladı

TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus sezonun geri kalanında olmayacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 15:42:00 - 2022-03-08 15:43:06
MHK tarihe geçecek kararı açıkladı

TFF, sezonun geri kalanında Süper Lig’de görev yapacak hakemleri açıkladı. Buna göre Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus sezonun geri kalanında olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun geri kalanında Süper Lig'de görev yapacak hakemleri açıkladı.

Buna göre Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Hüseyin Göçek gibi isimler sezonun geri kalan haftalarında maç yönetemeyecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF'nin açıklamasında "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız." denildi.

 

MHK'nın listesinde yer almayan hakemler:

Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen
Fırat Aydınus
Bahattin Şimşek
Burak Şeker
Suat Arslanboğa
Hüseyin Göçek
Mert Güzenge
Tugay Kaan Numanoğlu
Alper Ulusoy
Halis Özkahya

Sezonun kalanında Süper Lig'de maç yönetecek hakemler:

Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay