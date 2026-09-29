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Gündem MHK soruşturması öncesi dikkat çeken paylaşım: ‘Bizi kim alabilir’ dedi, ertesi gün aldılar!
Gündem

MHK soruşturması öncesi dikkat çeken paylaşım: ‘Bizi kim alabilir’ dedi, ertesi gün aldılar!

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MHK soruşturması öncesi dikkat çeken paylaşım: ‘Bizi kim alabilir’ dedi, ertesi gün aldılar!

MHK’ya yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 isim arasında yer alan TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk'un operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşım ilgi çekti. Karadoruk'un paylaşım sırasında kullandığı müzikteki “Bizi kim alabilir?” sözleri, gözaltı işleminin ardından gündem oldu.

Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasında dikkat çeken bir detay daha ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden Ferdi Karadoruk'un, operasyondan bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müzik gündem oldu.Karadoruk'un paylaşımında tercih ettiği müzikte “Bizi kim alabilir?” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Paylaşımın operasyondan yalnızca bir gün önce yapılması ise dikkat çekti.

1 GÜN SÜRMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Ferdi Karadoruk da gözaltına alındı. Karadoruk'un gözaltına alınmasından bir gün önce yaptığı paylaşımda kullandığı müziğin sözleri, operasyonun ardından dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

 

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