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Spor MHK Başkanı Serdar Tatlı: "Türk hakemliği son derece donanımlı"
Spor

MHK Başkanı Serdar Tatlı: "Türk hakemliği son derece donanımlı"

"Hakemlerimize verdiğimiz eğitimlerde, 'Cesur olan, gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin. Siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz.' dedik"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:01:09 -
MHK Başkanı Serdar Tatlı: "Türk hakemliği son derece donanımlı"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı, kabiliyetli hakemlere sahip olduklarını söyledi.

Serdar Tatlı, MHK Yaz Semineri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Geçmişten bugüne kadarki süreç içerisinde MHK başkanlığı yapmış, yönetimde çalışmış herkesin Türk hakemliğine katkı sağlamak amacıyla geldiğini düşünüyorum. Her biri ayrı dönemlerde faydalı çalışmalar da yaptılar. Biz de bundan sonraki süreç içerisinde Türk hakemliğine katkı sunmaya çalışacağız. Bir güvensizlik ortamı algısı oluşturuldu. Bence Türk hakemliği son derece donanımlı. Hem eğitim hem karakter anlamında iyi durumdalar. Biz onlara bu güveni aşılayarak yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

Hakemlerden cesur olmalarını istediklerinin altını çizen Tatlı, "Hakemlerimize verdiğimiz eğitimlerde 'Cesur olan, gördüğünüz, inandığınız ne karar varsa onları verin. Siz böyle yaptığınız sürece hem kamuoyunun güvenini kazanacaksınız hem de bizler tarafından ödüllendirileceksiniz.' dedik. Başarılı olan hakeme prim tanıma düşüncesi içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçte hakemlerimiz bu doğrultuda maç yönettikleri sürece de kulüplerimizin onlara saygısı artacaktır." şeklinde konuştu.


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