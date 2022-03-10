Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de hakem klasmanların yeniden belirlenmesi ve kalan haftalarda Cüneyt Çakır ile Fırat Aydınus'un da aralarında bulunduğu çok sayıda tecrübeli hakeme görev verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından oluşan tartışmalarla ilgili yayıncı kuruluş beIN Sports’a değerlendirmelerde bulundu.

Belirledikleri klasmanları açıklayalı henüz 48 saat olmadığını belirten Gündoğdu, "Bu sürede kamuoyunda bununla ilgili çok sayıda söylem oldu. Aldığımız kararla ilgili 'operasyon' veya 'temizlik' gibi kelimelerle ilgili değerlendirme yapılmasını kabul etmiyorum. MHK olarak yaptığımız çalışmayı, Türk hakemliğinin geleceği için bir süredir çalışılan projenin birinci etabı olarak tanımlıyoruz. Buna böyle bakılmasını rica ediyorum. Hakemlerimiz, kurumumuz çok fazla yıpratılıyor ve bu futbol ile hakemliğe fayda sağlamıyor" diye konuştu.

Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir mesleği nedir?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kimdir?

Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Ferhat Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu, Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.