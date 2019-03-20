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MGK toplantısı sona erdi! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

20 Mart 2019 Çarşamba 20:39
MGK toplantısı sona erdi! Açıklama geldi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 buçuk saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklama şöyle:

Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuştur.

Türkiye'nin; Bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel seçimlerinin, yurt bütününde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.

Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm terör örgütlerinden temizlenmesi, ülkeye huzur ve barış ortamı getirilmesi için Türkiye'nin gösterdiği gayretlerine kararlılıkla devam edeceği; Güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurugulanmıştır.

Suriye halkına hitap edecek bir Anayasanın hazırlanarak hür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklenti ve katkılarımız dile getirilmiş, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin değil, iki ülke halkının güvenliğini temin edecek bir uygulama olması halinde kabul edilebileceği; Münbiç ve Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.

 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 20:39
  1. MGK
  2. MGK Toplantısı

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