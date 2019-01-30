MGK toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen 2019 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK toplantısı 5 saat sürdü.

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