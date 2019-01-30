0553 313 94 23

MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK, Başkan Erdoğan önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:53
  1. Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devam sütleri sağlıklı mı? | Devam sütleri ne zaman verilir
    1. Devam sütleri sağlıklı mı? | Devam..
    2. Akaryakıt'ta 'kendin doldur' dönemi..
    3. Her birinde 100 ceset! Ülkede 50'den..
    4. Akşener'den "Cumhur İttifakı"na çağrı
    5. Renault-Nissan-Mitsubishi'den 10,76..
    6. Enflasyon açıklamasına dolardan ilk..
    7. Briç: Türkiye Takım Şampiyonası
    8. Mehmet Altıparmak'tan Adana Demirspor..
    9. Darbe sanığı eski subaylar hakkında..
    10. Barış Manço Vapuru kalkıyor!..
    11. Uzunluğu 4,9 metre! 2 bin yıllık lahit..
    12. "Hepimiz Meryemiz" kampanyası..
    13. Elektrik, doğalgaz ve su faturası..
    14. İnönü heykeli fırtınaya dayanamadı!..
    15. İranlı futbolcu intihar etti
    16. 2 yıl önce kapatılmıştı! O havalimanı..
    17. Dişini bahane eden mahkum firar etti!
    18. "Borçsuz bir Eskişehirspor hayali..
    19. Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
    20. Siirt Havalimanı uçuşa açılıyor
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!