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Gündem MGK bildirisi yayımlandı
Gündem

MGK bildirisi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 20:04:00 - 2021-08-05 20:12:10
MGK bildirisi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

MGK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kıbrıs meselesi

Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.

Orman yangınları

Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.

Teröre destek veren ülkeler

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır.

Ermenistan

Ermenistan'a, saldırgan söylem ve eylemlerini terk ederek, taahhütlerine sadık kalması, bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirme çağrısında bulunulmuştur.

Ayrıntılar geliyor...

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