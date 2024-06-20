MG haziranda fiyatları sabitledi

Bu kapsamda marka, haziran ayında MG satın almak isteyen müşterilerine 2024 model HS Luxury için ön satışa özel sabit 1 milyon 549 bin TL ve 2024 model ZS Luxury Plus için 1 milyon 249 TL fiyatları ve yüzde 0 faizli cazip kredi olanaklarını duyurdu. Ön siparişe özel avantajlı fiyat ve kredi imkanından faydalanacak kullanıcılar araçlarını temmuz ayında teslim alabilecek. Elektrikli modellerinde de haziran ayına özel çok avantajlı fiyatları devreye alan marka, MG4 ve ZS EV modellerinde yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor. Zengin donanımı ve sınıfının üstünde boyutları ile öne çıkan otomatik vitesli benzinli ZS modeline 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi ve 1 milyon 149 TL’den başlayan özel fiyatlarla sahip olunabiliyor. Marka, C segmentinin iddialı modeli MG HS Luxury 100 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanına ek olarak ön satışa özel sınırlı bir süre için 1 milyon 549 TL fiyatını duyurdu. 577 km’ye varan WLTP şehir içi menzili ve tamamen elektrikli platformu ile kullanıcılara benzersiz bir sürüş deneyimi yaşatan yüzde 100 elektrikli MG4 modeline sahip olmak isteyen kullanıcılar; 100 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon 159 TL’den başlayan haziran ayına özel fiyatlardan yararlanabilecek. Marka, şehir içi kullanımlarda 591 km menzil sunan, sınıfının Euro NCAP’ten ilk 5 yıldızlı modeli yüzde 100 elektrikli ZS EV modeli için ise sınırlı bir süre için geçerli 100 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve 1 milyon 599 TL fiyatını devreye aldı.