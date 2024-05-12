  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler
Dünya

Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler

Yeniakit Publisher
2024-05-12 21:47:00 -
Mezuniyet Törenini karıştıran İsrail Konuşması! Siyonist destekçisi sahneye çıkınca terk ettiler

ABD’deki Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi.

ABD’de üniversitelerde devam eden Gazze’ye destek protestolarına bir yenisi daha eklendi. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan Duke Üniversitesi'nin mezuniyet törenine konuk konuşmacı olarak katılan komedyen Jerry Seinfeld, İsrail’e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. Bazı öğrenciler, ABD’li komedyen Seinfeld’in konuşması sırasında "Filistin'e özgürlük" sloganı atarak tören alanını terk etti. Bazı öğrenciler ise tören alanını terk ederken Filistin bayrağı açtı.

Törenin yapıldığı futbol sahasında tribünlerde bulunan bazı kişiler de töreni terk ederken, bazı katılımcılar ise Seinfeld’a destek vererek tezahürat yaptı. Seinfeld, protestoya rağmen konuşmasını tamamladı.

Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!
Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!

Dünya

Papa esir takası istedi ama İsrail - Filistin için değil!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!
Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!

Medya

Youtube'dan İhsan Şenocak Hoca'ya İsrail sansürü!

Netanyahu’ya tepki! İsrail basını yazdı:
Netanyahu’ya tepki! İsrail basını yazdı:

Dünya

Netanyahu’ya tepki! İsrail basını yazdı:

Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta
Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta

Dünya

Hamas dünyaya insanlığı öğretti! Batı ülkeleri İsrail'e karşı ayakta

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular
Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

Dünya

Mısır'dan İsrail'i kudurtan Gazze kararı! Tüm dünyaya duyurdular

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'e bomba sevkiyatını durdurduk

BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı
BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı

Dünya

BM: İsrail ordusunun tahliye kararı sonrası yüz binlerce Filistinli Refah'tan kaçtı

ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'
ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'

Dünya

ABD'li senatörden İsrail'e skandal çağrı! 'Nükleer bomba kullanın'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23