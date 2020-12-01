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Gündem Mezun olmayanlar sağlık bakanlığı tercihi yapar mı?
Gündem

Mezun olmayanlar sağlık bakanlığı tercihi yapar mı?

Son sınıf öğrencileri Sağlık Bakanlığı alım tercihi yapar mı? Mezun olmayanlar Sağlık Bakanlığı tercihi yapabilir mi? Son sınıf öğrencileri Sağlık Bakanlığı alım tercihi yapabilir mi? Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'den beklenen KPSS 2020-14 SB tercih kılavuzunu yayınladı. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? Son sınıf öğrencileri Sağlık Bakanlığı alım tercihi yapar mı? Sağlık Bakanlığı tercihleri hangi KPSS sınav puanına göre alım yapacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:07:00 - 2020-12-01 13:08:23
Mezun olmayanlar sağlık bakanlığı tercihi yapar mı?

Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı alımlarına ilişkin tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Buna göre, adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 7 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

Son sınıf öğrencileri Sağlık Bakanlığı alım tercihi yapar mı?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihlerin geçerli olabilmesi konusunda tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla ilgili lisans, önlisans veya ortaöğretim alan/programından mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

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Sağlık Bakanlığı ÖSYM tercih kılavuzu için tıkayın.

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