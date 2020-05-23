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Yaşam

Mezun olmak için öğretmenine kurduğu tuzak gizemli ihbarla ortaya çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğretmeninin internet şifresini ele geçiren lise öğrencisi Buse G., üç dönemlik notlarını değiştirip mezun oldu. Olay ihbar sonucu ortaya çıkarken, ihmalkar öğretmen hakkında dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:19:00 -
Mezun olmak için öğretmenine kurduğu tuzak gizemli ihbarla ortaya çıktı

İstanbul'da, Fatih Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2 Nisan 2019 günü bir ihbar yapıldı. İhbarda Fatih'te bir lisede görsel sanatlar öğretmeni Muharrem V.'nin e-okul şifresi ile okulun 12-G sınıfı öğrencilerinden Buse G.'ye ait notların değiştirildiği bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; yapılan incelemede, Buse G.'nin ders notlarının çeşitli dönemlerde "Muharrem V." kullanıcısı tarafından değiştirildiği, bunun tesadüfi bir durum olmadığı, kısmen ihmal varsa dahi kasıtlı bir durum olduğu belirlendi.

"Telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde..."

İfadesi alınan Muharrem V. "O dönemde kendi telefonumda internet yoktu. Buse G. isimli öğrencim 'Benim internetim var hocam' diyerek kullanabileceğimi söyledi. Ben de telefonundan sınıfların notlarını girdim ve sistemden çıkış yaptım. Ancak öğrencinin telefonuna şifremi kayıt edecek şekilde ayarlamış olduğunu düşünüyorum" dedi.

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