  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene "24 Kasım" sürprizi
Aktüel

Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene "24 Kasım" sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:31:34 -
Mezun olduğu okula müdür olan öğretmene "24 Kasım" sürprizi

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde mezun olduğu okulda müdürlük yapan öğretmen için, mesai arkadaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması düzenlendi.

Mehmet Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1990-1993 yıllarında öğrencisi olduğu okula 3 yıl önce müdür olarak atanan Veysel Sağlam'a, 24 Kasım'da sürpriz yapmaya karar verdi.

Okuldaki bir sınıfı süsleyen öğretmen ve öğrenciler, Sağlam'ın eğitim gördüğü yıllara ait öğrenci kayıt defteri ile fotoğraflarını sıraların üzerine bıraktı.

Davet edildiği sınıfta çiçekle karşılanan Sağlam, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Öğrencilerin ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Sağlam, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu söyledi.

Sağlam, kutlamanın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Öğrencilerim ve meslektaşlarım günümü kutladılar. Öğrencilik yıllarımda Öğretmenler Günü'nü kutladığım günleri hatırladım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

İngilizce öğretmeni Ayça Öğüt de Sağlam için sürpriz yapmaya karar verdiklerini dile getirerek, "Kendisi bizim için çok değerli. Vaktinde okulumuzun öğrencisiydi ve şu anda mezun olduğu okulun müdürlüğünü yapıyor. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!
Gündem

Türk gemisine baskın emrini kimin verdiği ortaya çıktı!

Libya'ya insani yardım götüren Türk gemisi, Alman Deniz Kuvvetleri tarafından durdurularak arandı. Gemide yasadışı herhangi bir şey bulunama..
İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe
Dünya

İlk defa oldu! Macron'a beklemediği yerden darbe

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Hareketinden milletvekili Nathalie Sar..
Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular
Gündem

Alabarda'dan Türk gemisine baskın yorumu: Baltayı taşa vurdular

Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına ilişkin açıklamalarda bulunan E..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay