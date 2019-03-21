Mezoterapi nedir? Mezoterapi nasıl yapılır Mezoterapi zayıflatır mı?

Saç Mezoterapisi ve yüz Mezoterapi olarak da günümüzün yaygın mezoterapi çeşitleridir. Özellikle saç dökülmesini önlemede ve saç canlandırmada çok tercih edilen bir yöntemdir. Mezoterapi nedir? Sorusuna ilişkin, mezoterapi, ilk 1952 yılında Dr. Michel Pistor tarafından geliştirilen estetik amaçlı tıbbi bir işlemdir. Peki mezoterapi hangi durumlarda kullanılır? Mezoterapi zayıflatır mı? Mezoterapinin yan etkileri nelerdir? Mezoterapi fiyatı nedir? İşte detaylar...

Günümüzün popüler uygulamalarından mezoterapi, selülit tedavisinde kullanılmasının yanı sıra cilt yenileme, lifting, leke tedavilerinde, bölgesel incelme ve saç tedavisinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Mezoterapinin tarihi 20. Yüzyıla dayanmaktadır. Peki, mezoterapi nedir?

Mezoterapi ilk olarak 1950 de Fransa'da kullanılmaya başlanmış bir tedavi metodudur. Son yıllarda kozmetik dermatolojide oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Mezoterapi, sorunlu bölgede derinin orta katına mikro iğneler aracılığıyla bazı ilaçların enjeksiyonu demektir.

Saç Mezoterapisi nedir, nasıl uygulanır?

Özellikle saç dökülmesini önlemede ve saç canlandırmada çok tercih edilen bir yöntemdir. İlk aşamada saç dökülme nedenleri araştırılır ve bir nedentespit edilmişse tedavi edilir. Mevcut kıl köklerinin beslenmesi için vitamin, kan dolaşımını düzenleyiciler, elastin, kollagen yapımını artırıcı, keratin yapısında birçok etken maddeden oluşan bir kokteyl enjekte edilir. Kişinin problemine göre uygulama prosedürü hazırlanır. Genellikle ilk ay haftada bir, ikinci ay iki haftada bir ve daha sonra 3-4 hafta aralıklarla 8-12 seans kadar uygulanabilir.

Saçtaki değişiklikler 2-3 seanstan sonra fark edilebilmektedir.

Cilt geliştirme mezoterapisi nedir, nasıl yapılır?

Bu etkileri sağlamak için, bir çok vitamin, mineral ve amino asit karışımları, dolgu maddesi olan hyaluronikasid içerikli ürünler, Somon DNA’sı gibi özel etkili mezoterapi ürünleri kullanılır. Bu yöntem rahatlıkla yüz, boyun, dekolte ve ellere uygulanmakta ve kişiyi mutlu edecek başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Genel olarak 3-4 hafta aralıklarla 3-4 seans yeterli olmaktadır.

Mezoterapi hangi durumlarda kullanılır?

Sellülit

Saç dökülmesi

Skar revizyonu (ciltteki nebbe dokularının iyileşmesi)

Yüz gençleştirme

Lokal (bölgesel) yağlanma

Mezoterapi kimler için uygun değildir?

Gebelerde

İnme (felç) geçirmişlerde

İnsülin bağımlı diabetes mellitus (şeker hastalığı) olanlarda

Kanser durumunda

Kan pıhtılaşma bozukluğu olanlarda

Çoklu ilaç tedavisi gerektiren kalp hastalığı bulunanlarda mezoterapi uygulanmaz.

Mezoterapinin yan etkileri nelerdir?

Enjeksiyon bölgesinde geçici ezik ve çürükler olabilir. Kullanılan maddeler sistemik dolaşıma karışmaz. Bu nedenle bu problemler geçicidir.

Mezoterapiye cevap ne zaman başlar?

Hastalığın ciddiyetine göre ve vücut yapısına göre cevap değişir. Ancak genel olarak 2-3 seansta sonuç alınmaya başlar.

Mezoterapi nasıl etki eder?

Mezoterapide problemin olduğu bölgeye uygun solüsyonlar hazırlanarak işlem uygulanır. Bu şekilde o bölgedeki kan dolaşımı, lenfatik dolaşım ve immün cevap düzenlenir.

Mezoterapi işleminin maliyeti nedir?

İşlemin maliyeti yapılacak bölge genişliğine ve periyodik tekrarına göre değişir.

Mezoterapi hangi bölgelere uygulanır?

Sellülit mezoterapisi

Sellulit her yaş grubu kadın ve erkekte görülebilen ciltte dalgalı yumru görünümüdür. Problem genelde hormonal duruma bağlı lenf drenaj sorunu sonrası ortaya çıkmaktadır.

Sellülit tedavisi için mezoterapi ile 4-10 haftada, haftada bir kez olmak üzere başarılı sonuçlar alınır. Eğer hasta diet ile bunu korursa sonuçlar kalıcıdır.

Mezoterapi ile cilt altına şırınga edilen maddeler sellülitli alanda kan akımını ve lenfatik dolaşımı düzenler, yağ depozitlerini çözer ve sertleşmiş bağ dokuyu düzeltir. Bu şekilde görünümü değiştirir.

Mezoterapi nasıl uygulanır?

Dr. Meral Seyman, her kadının korkulu rüyası olan selülitin mezoterapi uygulamasıyla nasıl tedavi edildiğini anlatıyor: “Mezoterapi günümüzde estetik tıp dalında selülit tedavisinde, yüz gençleştirme ve saçlı deri tedavilerinde oldukça sık bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Uygulamanın içeriği vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Bu işlem sırasında hazırlanan bu karışım 4 ila 6 mm arasındaki ince uçlu iğnelerle direkt hedef dokuya enjekte ederek bölgenin tedavi edilmesi sağlanmaktır. Bu yöntemin temeli seri şeklindeki iğnelerin çarpma etkileri ile bağışıklık sistemini harekete geçirmek, kanlanmanın artışı ile direkt hedef organı etkilemektir.”