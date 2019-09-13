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Mezitli’de ’Çocuk Hobi Bahçeleri’ açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 2 bin 500metrekarelik alanda hayata geçirilen, miniklerin toprakla buluşarak ekolojik tarımyapabilecekleri ’Çocuk Hobi Bahçeleri’ hizmete açıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:43
Mezitli’de ’Çocuk Hobi Bahçeleri’ açıldı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından 2 bin 500metrekarelik alanda hayata geçirilen, miniklerin toprakla buluşarak ekolojik tarımyapabilecekleri ’Çocuk Hobi Bahçeleri’ hizmete açıldı. 36 hobi bahçesinin yeraldığı proje Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek.


Merkez Mahallesi Mezitli Deresi yanındaki hobi bahçelerinin açılışında konuşanMezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, doğasına, kültürüne ve ülkesine sahipçıkan çocuklar yetiştirmek istediklerini belirterek, "Daha önce 6 farklı alandaemekli vatandaşlarımız için yaptığımız hobi bahçelerinin yanında Mersin’de bir ilkolan çocuk hobi bahçesini hayata geçirdik. 2 bin 500 metrekarelik bir alanda ikietapta toplam 60’ar metrekare 36 hobi bahçemiz çocuklarımız için hazır.Çocuklarımız burada toprakla kaynaşacak, üretim nedir onu görecek, ürettiklerideğerlerle sosyal projelere katkı sağlayacaklar. Bunu yaygınlaştırarak başkaalanlara da yaymak istiyoruz” dedi.


Halk Ozanı Aşık Veysel’e de atıfta bulunan Tarhan, “’Benim sadık yarim karatopraktır’ diyen Aşık Veysel, toprağın önemine dikkat çekiyordu. Bizde AşıkVeysel’in, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Köy Enstitülerini oluşturanların izindengidiyoruz. Bunun yanında hayata geçirdiğimiz ’Mutlu Yaşam Köyü’nde eski köyenstitüleri ruhunu yaşatıyoruz. Orada da yaşlıdan çocuğa hep birliktehayvancılık, meyve sebze üretimi, küçük atölyeler, mesleki kurslar olacak. Aynızamanda konaklama imkanı da bulunacak. İnsanlar bir arada kahvaltı yapacak,toplantılar gerçekleştirebilecektir” diye konuştu.


“Atıl alanların tarıma kazandırılması çok önemli"


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Cem Özkan da ekolojik farkındalığıve tarımı öğretmek için çok önemli bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.Özkan, “Asıl dikkat çektiğim nokta bu proje hayata geçirilirken tarım alanları yokedilmeden kentin merkezinde kör alanlar kullanılmış. Bu yönüyle de son dereceönemli bir proje. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Öğretmenlerimizin de bualana ellerinden geldiğince öğrencilerini getirmelerini istiyorum” ifadelerinikullandı.


"Türkiye’ye örnek oldu"


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba isekonuşmasında, çocukları toprakla buluşturmanın diğer tüm belediyecilikhizmetlerinden çok daha önemli olduğuna dikkat çekti. “Mezitlililer, Neşet Tarhangibi bir belediye başkanına sahip olduğu için çok şanslılar” diyen Ağbaba, şöyledevam etti; "Mezitli’yi Mezitli yapan bir belediye başkanımız olduğu için sonderece gururluyum. Neşet Tarhan sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu bütünayrıntıları ile tüm Türkiye’ye gösteriyor. Bütün projelerini yakından takip ediyorumve yerel yönetimlerden sorumlu olduğum dönemde birçok projesini CHP’libelediyelerimize önermiştim. Kadın Üretici Pazarları, üretim istihdamı ve kadınınüretime katılmasını hedef alan bir projeydi ve tüm Türkiye’ye örnek oldu. Çocukhobi bahçesi projemiz yapıldığı zaman açısından da çok önemli. Tam da doğanınkatledildiği, ormanların madencilere peşkeş çekildiği bir dönemde çocuklarımızatoprak ve çevre sevgisi aşılamak yapılacak en güzel şeydir. Bir belediyeninyapacağı tüm rutin faaliyetlerden çok daha önemli bir proje. Mezitlililer böyle birbelediye başkanı olduğu için çok şanslılar ve kıymetini bilmeliler.”


Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini keserek, çocuklarlabirlikte hobi bahçesini gezdi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:43
  1. doğa
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