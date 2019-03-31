Mezitli seçim sonuçları 2019 | Mersin Mezitli 31 Mart seçim sonuçları oy oranları
31 Mart 2019 Mersin’in Mezitli ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Mezitli seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Mezitli’de son durum ne? Mezitli seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Mezitli oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mezitli’de son durum nedir? Mezitli’de hangi parti önde? Mezitli yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Mersin Mezitli yerel seçim sonuçları...31 Mart 2019 Pazar 15:17
31 Mart 2019 Mersin’in Mezitli ilçesi yerel seçim sonuçları son dakika burada. YSK Mezitli seçim sonuçlarına göre 31 Mart 2019 Mezitli’de son durum ne? Mezitli seçim 2019 sonuçlarına göre kim önde? Mezitli oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Mezitli’de son durum nedir? Mezitli’de hangi parti önde? Mezitli yerel seçim sonuçları ve oy oranları. İşte Mersin Mezitli yerel seçim sonuçları...
Mezitli partilerin oy oranları
Mezitli’nin seçim sonuçları Yeni Akitʼin 2019 seçim sayfasından canlı olarak an be an takip edilebilecek. Mezitli seçim sonuçları canlı olarak Yeniakit.com.trʼde. Mezitli yerel seçim sonuçları nasıl, yerel seçim 2019 Mezitli hangi parti en fazla oy aldı? Mezitli belediyesini kim kazandı? Mezitli seçim sonuçları dakika dakika bu sayfada. Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri için 31 Mart 2019 yerel seçimleri için vatandaşlar sandığa gitti. 2019 Mezitli yerel seçim sonuçları, Mezitli 2019 yerel seçim sonuçları, Mersin Mezitli yerel seçim sonuçları 2019, 2019 yerel seçim sonuçları Mezitli partilere göre oy dağılımı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) verilerine göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ne kadar seçmen oy kullanacak? YSKʼnın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392ʼsi ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak.
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Mezitli belediyesini kim kazandı?
Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Mersin Mezitli yerel seçim sonuçlarına göre Mezitli belediyesini kim kazandı? Mezitli belediyesi hangi partiden? Mezitli 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Mezitli hangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Mersin ili, Mezitli ilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Mezitli yerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Mezitli seçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Mezitli seçim sonuçlarını, Mezitli partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.
Mersin büyükşehir belediye başkan adayları 2019
MHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Hamit Tuna (Cumhur İttifakı),
CHP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Vahap Seçer,
İYİ Parti Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz,
Saadet Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Erdal Alkan,
DSP Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Emrah Küçükkapdan,
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Ramis Akın
Vatan Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Suna Lerzan Özgenç
Türkiye Kominist Partisi Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı Mesut Nişan Oyardı oldu.
AK Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları
Akdeniz: Mustafa Muhammet Gültak (Cumhur İttifakı)
Yenişehir: Bekir Topçu (Cumhur İttifakı)
Aydıncık: Ferhat Aktan (Cumhur İttifakı)
MHP Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Serdar Soydan (Cumhur İttifakı)
Toroslar: Atsız Afşın Yılmaz (Cumhur İttifakı)
Gülnar: Alpaslan Ünüvar (Cumhur İttifakı)
Bozyazı: Mustafa Çetinkaya (Cumhur İttifakı)
Tarsus: Şevket Can (Cumhur İttifakı)
Anamur: Hidayet Kılınç (Cumhur İttifakı)
Çamlıyayla: İsmail Tepebağlı (Cumhur İttifakı)
Erdemli: Mükerrem Tollu (Cumhur İttifakı)
Mut: Volkan Şeker (Cumhur İttifakı)
Silifke: Mücahit Aktan (Cumhur İttifakı)
CHP Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Neşet Tarhan
Toroslar: Süleyman Dalkılıç
Yenişehir: Abdullah Özyiğit
Akdeniz: Sabit Yelkovan
Gülnar: Mehmet Kale
Anamur: Durmuş Deniz
Aydıncık: Abdullah Servili
Çamlıyayla: İsmail Sarı
Erdemli: Hüseyin Serin
Mut: Mehmet Saydam
Silifke: Mustafa Turgut
Tarsus: Haluk Bozdoğan
Bozyazı: Yüksel Kır
İYİ Parti Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Mert Caner
Toroslar: Ender Turhan
Yenişehir: Hasan Ahi
Gülnar: Ahmet Sarı
Silifke: Özer Özel
Anamur: Mehmet Türe
Aydıncık: İrfan Şahin
Bozyazı: Sezai Hasdeniz
Çamlıyayla: Mehmet Fatih Sofu
Erdemli: Serdar Arslan
Mut: Murat Orhan
Tarsus: Esin Erkoç
Saadet Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Burak Canlı
Toroslar: Mehmet Taşkıran
Yenişehir: Şevket Yıldırım
Akdeniz: Yusuf Gülmez
Gülnar: Ercan Şahin
Silifke: İbrahim Baz
Anamur: Ali Bal
Aydıncık: Bilal Uğuz
Bozyazı: Arif Şahbaz
Çamlıyayla: İzvan Nergiz
Erdemli: Mehmet Yıldız
Mut: Halid Kılınç
Tarsus: Halil İbrahim Oğul
Bağımsız Türkiye Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları
Toroslar: Necat Karaer
Mezitli: Nasrettin Arpas
Yenişehir: İbrahim Asarcıklı
Akdeniz: Adem Şenturan
Gülnar: Mustafa Olcay
Silifke: Cumali Çimen
Tarsus: Musa Turhan
Çamlıyayla: Erdal Aksay
Erdemli: Bayram Ergin
Mut: Durmuş Kumru
Bozyazı: Ali Tarım
Aydıncık: Süleyman Sümbül
Anamur: Rafet Soylu
DSP Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Şahin Kılıç
Toroslar: Nebi Ertuğrul Karabulut
Yenişehir: Eren Sanağa
Akdeniz: Musa Kara
Gülnar: Mustafa Kemal Tekin
Silifke: Murat Emre Dolgun
Anamur: Hüsnü Okan Özlü
Aydıncık: Ekrem Oğul
Bozyazı: Emre Tek
Erdemli: İlhan Güzelalp
Mut: Turgut Özdemir
Tarsus: Ayhan Özkurt
Çamlıyayla: Alp Erdem
Vatan Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: İjlal Çürüksu
Toroslar: Nursel Işıksoy
Yenişehir: Furkan Derecik
Akdeniz: Müyesser Gözükızıl
Silifke: Filiz Ercan
Tarsus: Fırat Arkalı
Çamlıyayla: İlknur Kalan
Erdemli: Yunus Altıkulaç
Türkiye Komünist Partisi Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Hanife Tunç
Toroslar: Hamza Köse
Yenişehir: Ömer Yıldız
Akdeniz: Leyla Kalkanlı
Mut: Devrim Şimşek
Demokrat Parti-DP Mersin ilçe belediye başkan adayları
Mezitli: Pınar İvenç
Toroslar: Selahattin İzgi
Yenişehir: Aynur Şahanoğlu
Akdeniz: Mustafa Akgül
Silifke: Halit Uçar
Tarsus: Abdullah Kemal Aker
Erdemli: Alpaslan Gürgenç
Çamlıyayla: Durmuş İşiaçık
Anamur: Alpay Karaman
Bağımsız Mersin ilçe belediye başkan adayları
Erdemli: Hüseyin Sabah
Tarsus: Ahmet Gürbüz
Mersin’de ne kadar seçmen var?
Mersin'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, 13 ilçede 1 milyon 270 bin 128 seçmen 3 bin 896 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan verilere göre, Mersin’de 1 milyon 270 bin 128 seçmen bulunuyor. En çok seçmen bulunan ilçe 234 bin 373 kişi ile Tarsus. Bu ilçeyi 203 bin 238 seçmen ile Toroslar, 179 bin 219 seçmen ile Yenişehir, 176 bin 7 seçmen ile Akdeniz ve 134 bin 212 seçmen ile Mezitli izliyor.
Merkezdeki 4 ilçenin seçmen sayısı toplandığında 692 bin 676 seçmen sayısına ulaşılıyor ki, bu rakam il genelindeki seçmen sayısının yarısından fazla. İkinci bölge olarak anılan diğer 9 ilçenin toplam seçmen sayısı ise 577 bin 452 olarak açıklandı. Mersin'de önceki dönem 11 olan milletvekili sayısı da bu dönem 13'e yükseldi.
İlçelerdeki seçmen ve sandık sayıları ise şöyle; "Akdeniz'de 510 sandık, 176 bin 7 seçmen. Toroslar'da 586 sandık, 203 bin 238 seçmen. Yenişehir'de 496 sandık, 179 bin 219 seçmen. Mezitli'de 382 sandık, 134 bin 212 seçmen. Anamur'da 172 sandık, 50 bin 407 seçmen. Aydıncık'ta 33 sandık, 8 bin 452 seçmen. Bozyazı'da 69 sandık, 20 bin 305 seçmen. Çamlıyayla'da 26 sandık, 6 bin 639 seçmen. Erdemli'de 319 sandık, 100 bin 445 seçmen. Gülnar'da 96 sandık, 19 bin 688 seçmen. Mut'ta 178 sandık, 46 bin 403 seçmen. Silifke'de 299 sandık, 90 bin 740 seçmen ve Tarsus'ta 730 sandıkta 234 bin 373 seçmen."
2014 Mersin yerel seçim sonuçları
MHP adayı Burhanettin Kocamaz % 32
CHP adayı Macit Özcan % 28.3
AK Parti adayı Mustafa Sever % 28
Akdeniz belediye seçim sonuçları 2014
BDP % 29
CHP % 29
AK Parti % 24
MHP % 13
Anamur belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 38
AK Parti % 30
CHP % 29
Erdemli belediye seçim sonuçları
MHP % 48
AK Parti % 42
CHP % 5
Silifke belediye seçim sonuçları
CHP % 34
MHP % 31
AK Parti % 31
Tarsus belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 35
CHP % 31
AK Parti % 20
BDP % 10
Toroslar belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 35
AK Parti % 26
BDP % 18
CHP % 16
24 Haziran 2018 Mersin genel seçim sonuçları
AK Parti % 28.6
CHP % 26.8
HDP 16.9
İYİ Parti % 13,6
MHP % 12.8
Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
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