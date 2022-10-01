Mezhepçi İran'ın Sünni halka saldırdığı Belucistan'da neler oluyor? Aktivistler yanıtladı

İran'ın kontrolündeki Sistan-Belucistan bölgesi, bir süredir çatışmalar ve protestolara sahne oluyor.

Özellikle dün cuma namazının ardından İran rejimi güçlerinin Sünni Beluç halka yönelik saldırılarında en az 42 sivil hayatını kaybetmiş durumda.

Başta bölgenin merkezi Zahidan şehri olmak üzere Belucistan'da tansiyon her geçen dakika daha da yükseliyor.

Bölgenin önde gelen aktivist oluşumlarından "Baloch Activists Campaign"in Direktörü Abdullah Arif, Mepa News'in son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

"Polis gerçek mermilerle ateş açtı"

Gerilimin dün yaşanan olaylarla daha üst bir noktaya tırmandığını kaydeden Arif şu ifadeleri kullandı:

"Dün cuma namazının ardından, cemaat Zahidan'daki camiden çıktı ve 15 yaşındaki bir Beluç kıza tecavüz eden Çabahar polis şefinin yargılanmasını talep etti. Göstericiler ayrıca İran genelinde devam eden protestolara destek olan sloganlar attı. Polisin İran'ın büyük şehirlerindeki tavrının aksine, burada güvenlik güçleri Beluç göstericilerin üzerine gerçek mermilerle ateş açtı. Bizim, Baloch Activists Campaign olarak belgelediğimiz istatistiklere göre 42 Beluç vatandaş katledildi ve 193'ten fazlası yaralandı."

"İran'ın sert muamelesinin sebebi etnik ve dini"

Abdullah Arif, İran güçlerinin bölgede Sünni Beluç protestoculara yönelik muamelesinin daha sert olmasının sebebinin de Sünni ve Beluç olmaları olduğunu söyledi. Arif şöyle konuştu:

"Elbette, İran polisinin Beluç göstericilere yönelik vahşi muamelesinin sebebi, göstericilerin etnik ve dini arka planıdır."

"Ölü sayısı çok daha fazla"

Arif, İran rejiminin göstericilere yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının çok daha fazla olabileceğini görüşünü dile getirdi:

Ölü ve yaralıların sayısı çok daha fazla. Çok sayıda Beluç vatandaş ve İran istihbaratı tarafından kaçırıldı. Ancak isimlerine ulaşamadığımız için bu durumu belgeleyemiyoruz."

Bölgede çatışmalar devam ederken, İran rejiminin saldırılarının şiddetlenmesinden ve sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News