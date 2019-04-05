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Mezhepçi gazeteden Alevi provokasyonu

Mezhepçi mevkute Birgün, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrası milleti provoke etme çabasında...

05 Nisan 2019 Cuma 14:12
Mezhepçi gazeteden Alevi provokasyonu

Mezhepçi gazete Birgün, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri sonrası milleti provoke etmeye devam ediyor. Ankara’da provokasyon çıkartmaya çalışan Birgün paçavrası, bunun için Alevi bir aileyi hedef aldı.

Birgün, eski Türkiye’yi andıran haberinde “Ankara’nın Mamak ilçesinde ikamet eden yeni evli Alevi çiftin kapısı sprey boyayla işaretlendi. Çift, inançları nedeniyle kendilerini hedef aldığını ifade ettikleri kişi ya da kişilerin bulunmasını amacıyla şikâyetçi oldu” iddiasında bulundu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:12
  1. Ankara
  2. Birgün gazetesi
  3. mezhepçi
  4. provokasyon
  5. Alevi

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