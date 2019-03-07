Mezarlıktan gelen sesin nedeni şoke etti Peru'da ses gelen mezarı kazan polisler, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.

Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Mezar kazılınca yaşadığı ortaya çıktı Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazmaya başladı. Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi. Soruşturma başlatıldı Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.

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