Mezarlıktan gelen sesin nedeni şoke etti
Peru'da ses gelen mezarı kazan polisler, gömülen kişinin yaşadığını fark etti.07 Mart 2019 Perşembe 19:09
Peru'da bir mezarlık görevlisi, mezarlardan birinden ses geldiğini duyunca durumu polise bildirdi.
Mezar kazılınca yaşadığı ortaya çıktı
Olay yerine gelen polis ekipleri, görevlinin ses geldiğini öne sürdüğü mezarı kazmaya başladı. Ekipler, mezarın içindeki kişinin yaşadığını fark edince daha büyük bir delik açtı. Uzun uğraşlar sonucu mezardan çıkartılan adamın bitkin olduğu gözlendi.
Soruşturma başlatıldı
Olay ile ilgili soruşturma başlatan polis, mezardan çıkarılan adamı ifade için emniyete götürdü.
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