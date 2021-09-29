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Yerel Mezarlıktan dönerken ölümden döndüler
Yerel

Mezarlıktan dönerken ölümden döndüler

Sarıyer’de mezarlık ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin bulunduğu araca, başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 10:30:00 -
Mezarlıktan dönerken ölümden döndüler

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarıyer Kilyos Caddesi, Kilyos Mezarlığı çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Nimet Dağcı ailesiyle birlikte kabir ziyareti için Kilyos Mezarlığına geldi. 5 kişilik aile ziyareti tamamladıktan sonra 59 ACF 069 plakalı araca bindi.

Mezarlık çıkışında Kilyos Caddesi üzerinden İlhami Acar yönetimindeki 34 DU 3637 plakalı araç, Nimet Dağcı yönetimindeki 59 ACF 069 plakalı araca hızla çarptı.

Dağcı ailesi kazanın etkisiyle büyük bir şok yaşarken araç kullanılmaz hale geldi. Kazada Solmaz Dağcı ve Serkan Çelik yaralandı. İlk müdahalesini olay yerinde yapılan 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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