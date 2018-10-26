Mezarlıkta operasyon! 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Unkapanı Mezarlığı'nda narkotik polisi tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekât polisinin de destek verdiği operasyon Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ali Kovancı'nın koordinesinde yapıldı. Narkotik köpeği Keita'nın da kullanıldığı operasyonda, mezarlıkta ve çevrede toplam 167 şüphelinin üzeri, 13 araç ve 2 iş yerinde arama yapıldı.

Polisin yakalayarak arama yaptığı 1 şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu madde bulundu.

3 kişinin de uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Toplam 4 kişi gözaltına alınıp emniyete götürüldü.