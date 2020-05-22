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Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:43:30 -
Mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezarlıklara akın etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23-26 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını duyurmasının ardından bayramda sokağa çıkma izni bulunmayan vatandaşlar, mezarlıkları iki gün öncesinden ziyaret etti. Vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar bir yandan dua edip bir yandan da çiçek ve ağaçları sulayarak şeker dağıttı.


Merkez Taşo Mezarlığında ablasının kabrini ziyaret eden Hayrettin Sarıyıldız, Türkiye’nin 81 ilindeki kısıtlamalardan dolayı bayramın iki gün öncesinde aile mezarlarını ziyaret ettiklerini söyledi. Şimdiye kadar böyle bir salgınla karşılaşmadıklarını belirten Sarıyıldız, “Mezarlarımızı ziyaret edip ağaçlarımızı suladık ve dualarımız ettik. Tüm Türkiye’nin bayramı mübarek olsun. Örf ve adetimizin yanı sıra kurallara da uymamız lazım. Bu süreçte dışarı çıkmamamız lazım. Başkasının hakkına girmememiz lazım sağlık konusunda” dedi.

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