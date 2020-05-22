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Mezarlıklara bayram öncesi erken ziyaret

Sivas’ta korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’n da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından vatandaşlar mezarlık ziyaretini erken yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:01:04 -
Mezarlıklara bayram öncesi erken ziyaret

Sivas’ta korona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı’n da sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından vatandaşlar mezarlık ziyaretini erken yaptı.


Covid-19 önlemleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı’nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 4 gün sürecek kısıtlama öncesi Sivas kent merkezinde birçok vatandaş arife günü ve bayramda dışarı çıkamayacak olmaları nedeniyle mezarlık ziyaretlerini erken gerçekleştirdi. Korona virüs nedeniyle ilk kez sokağa çıkma kısıtlamanın yaşandığı kentte Yukarı Tekke Mezarlığı’nda vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua ve Kuran-ı Kerim okudu.


Vatandaşlar arife günü ve bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının olacak olmasından dolayı mezarlıkları erken ziyaret ettiklerini söyledi.

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