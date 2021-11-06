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İSLAM Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı
İSLAM

Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, herkes tarafından merak edilen "Mezarlara neden su dökülür?" sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 09:52:00 -
Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu cevapladı

ATV ekranlarında yayınlanan "Kur'an ve Sünnet" programında zaman zaman ekran başındakilerin merak ettiği sorulara da yanıt veren Nihat Hatipoğlu'na son olarak "Mezarların üstüne neden su dökülür?" sorusu yöneltildi.

Mezarların üstüne su dökmenin sünnet olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Yapılan şey yanlış değildir. Hazreti Muhammed'in gömüldüğünde bazı sahabelerin Hazreti peygamberin mezarına su döktüğünü biliyoruz" dedi.

"İki sebepten dolayı su dökülür"

Açıklamasının devamında iki sebepten dolayı mezarlara su döküldüğünü ifade eden Hatipoğlu, "Birincisi mezar yeniyse kumu, toprağı ortaya savrulmasın diye su dökülür. Bu şekilde katı bir toprağa dönüşmesi sağlanır. İkincisi ise su döküldüğünde orada yeşillikler çıkar. Yeşillikler kendi lisan-ı halleriyle Allah'a zikreder" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

serdar

merhum susuz kalmasın diye dökülür
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