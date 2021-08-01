Mezarı yanmayan şehit kim? Ferruh Dikmen kimdir? Şehit uzman çavuş Ferruh Dikmen kabri nerede?

Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, “107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor." dedi. Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı orman yangınları Mersin’in Silifke ilçesini de çıktı.

Boğsak mevkisinde başlayan, Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangından etkilenen Yeşilovak Mahallesi'ndeki Çankaya Mezarlığı'nın bir kısmında da hasar oluştu. Mezarlıkta kabri bulunan şehit Dikmen'in kabri ve Türk bayrağının zarar görmemesi ise dikkati çekti. Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında hasar oluşan mezarlıkta, Tunceli'de 2018 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in kabri ve ve başucundaki Türk bayrağı sapasağlam kaldı.

Ferruh Dikmen ne zaman nerede şehit düştü?

Tunceli'de Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ve Jandarma Uzman Çavuş Asım Tükel olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olmuştu. Mersinli Şehit Ferruh Dikmen Silifke 27 Ekim 2018 tarihinde toprağa verilmişti. Evli olan Şehit Ferruh Dikmen, 6 aylık Yağız Efe adında çocuk babasıydı. Uzman çavuş Ferruh Dikmen şehit olduğunda 26 yaşındaydı.