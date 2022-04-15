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Yemek Tarifleri Meyveli kup tarifi: Ramazan'a yakışacak hafif bir tatlı
Yemek Tarifleri

Meyveli kup tarifi: Ramazan'a yakışacak hafif bir tatlı

İftar için hafif tatlı: Pratik ve nefis meyveli kup yapımı tarifi'nin detaylı anlatımı...

Yeniakit Publisher
2022-04-15 22:09:00 - 2022-04-15 22:24:08
Meyveli kup tarifi: Ramazan'a yakışacak hafif bir tatlı

Meyveli kup yapımı

Meyveli kup yapımı tarifi için malzemeler

  • 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1 paket krem şanti
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 paket çikolatalı sos
  • Muz
  • Ceviz
  • Bisküvi (bebe bisküvisi yada petibör)
  • 1 paket isteğe bağlı herhangi bir çikolata bitter yada sütlü

Meyveli kup yapımı tarifi nasıl yapılır?

Sıvı yağ ile unu rengi dönene kadar kavuralım. 1 kilo sütü üstüne döküp hızlıca karıştıralım. 1 su bardağı şekeri koyalım. Sürekli karıştıralım. Kaynamaya başlayınca içine toz şantiyi katalım. Muhallebi kıvamını alınca altını kapatalım. Mikserle 5 dk çırpalım. Çikolata sosunu pişirelim. Kaynamaya yakin içine bir paket çikolata katıp eritelim. Muhallebiyi kupalara yarıdan az olacak şekilde dökelim. Orta kısma doğradığımız muzlardan, bir iki tane ufaladığımız bisküviden ve cevizden yada isteğe bağlı kuru uzum fındıkta olur koyalım. Çikolata sosundan biraz dökelim. Üzerine tekrar beyaz muhallebiden dökelim. En üst katını çikolata sosla süsleyip dolapta 1 saat dinlendirelim. Servise hazır afiyet olsun.

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