Meyvelerin kararmaması için ne yapılmalıdır?

Sudan çıkarılan meyveler bir süre sonra kararabilir. C vitamini sayesinde meyvelerin kararması önlenir. Kararan kısma limon dökülmesi meyvenin oksijen ile temasını önler. Kararma hızı azalır. Limonlu suya konulan meyveler uzun süre kararmadan bekler.

Enzimlerin oksijen ile teması ısı aracılığıyla da önlenir. 75 derece sıcaklığın üzerinde enzimler etkisiz hale gelir. Meyvelerin haşlanması da kararmayı önler. Özellikle reçel yapımı için kullanılacak meyveler su içinde bekletildikten sonra kaynatılmalıdır.

Kararmayı önlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden birisi de meyveleri soyduktan sonra limon ile ovmaktır.

Limon sevmeyen kişiler limon suyu yerine portakal suyunu da kullanabilirler. Meyvelerin asitli olması yeterlidir.

Bir diğer yöntem ise meyveleri soyduktan sonra ballı su içerisinde 1-2 dakika bekletmektir. 1 kase ılık su içerisine 1 tatlı kaşığı bal konulur. Meyveler ballı su içerisinde saatlerce kalsa da kararmazlar.

Bal, meyvelerin daha parlak görünmesine de katkı sağlar. Limon ve portakalın meyvelerde ekşi bir tat bırakacağını düşünenler bu yöntemi kullanabilirler.

Kararma; elma, armut, ayva, muz gibi meyvelerde daha çok görülür. Turunçgillerde görülmemesinin sebebi ise bileşimlerinde oksijenle birleştiğinde esmerleşecek enzimin bulunmamasıdır.

Pasta üzerini süslemede kullanılan meyveler kararmaya en elverişli olanlardır. Kararmasını önlemek için jöle kıvamında şeffaf sos hazırlanabilir.

SOS MALZEMELERİ:

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 tatlı kaşığı toz şeker

YAPILIŞI:

Bir cezve içerisine 1 su bardağı su konulur. Üzerine toz şeker ilave edilir ve ocağa alınır. Şeker eriyene kadar karıştırılır. Daha sonra mısır nişastası eklenir. Nişastanın topaklanmaması için malzemelerin kaynayana kadar karıştırılması gerekir.

Kaynadıktan sonra karışım jöle kıvamını alır. Soğuması için buzdolabına konulur. Buzdolabında 15-20 dakika bekletilir. Soğuyunca meyvelerin üzerine dökülür. Bu sos ile pasta üzerindeki meyveler kararmaz. Bu sayede pastalar daha hoş bir görünümle servis edilir.

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