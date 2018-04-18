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Meyve vermeden bahçeden satıldı!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde farklı rengi, aroması ve kokusu ile çilek türlerinin en lezzetlisi olan Osmanlı Çileği henüz meyve vermeden satılıyor.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:37
Meyve vermeden bahçeden satıldı!

Kdz. Ereğli ilçesine özgü bir çilek türü olan Osmanlı Çileği çiçek açtı. Meyve vermek için gün sayan Osmanlı Çileği’ne talep çok fazla olmasına karşın üretimi ise az yapılıyor. Kdz. Ereğli ilçesinde diğer çilek türlerinin kilogramı 1 TL ile 5 TL aralığındaki fiyatlardan satışa sunulurken, Osmanlı Çileği'nn ise bu yıl 25 TL olması bekleniyor.
 Kdz. Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, üretiminde azalma olan Osmanlı Çileği’ni yaşatmak için bu yıl çilek fidesi üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl içerisinde eğitime katılacak çiftçilere Temmuz ayında bahçelere dikilmek üzere yaklaşık 10 bin fide dağıtılması planlanırken, üretiminde önümüzdeki yıl yüksek seviyeye çıkartılması hedefleniyor.

Padişah sofralarının vazgeçilmezi

Dernek Başkanı Çetinkaya, Osmanlı Çileği’nin henüz meyve vermemesine rağmen bahçelerden satıldığını ifade etti. Çetinkaya açıklamasında “Osmanlı Çileği'ni diğer çileklerden ayıran en önemli özelliği aromatik yapısıdır. Osmanlı Çileği’nin çok güçlü bir aroması var. Bu anlamda da geçmişte padişahların sofrasında kullanıldığından, padişah yiyeceği diye de adlandırılmıştır. Son derece özel bir lezzeti vardır. Buna rağmen üretiminde bölgemizde azalma oldu. Biz dernek olarak yıllardır azalan hatta yok oluşa giden süreci durdurup tekrar trendini yükseltmenin gayreti içerisindeyiz. Sanıyorum bunu son yıllarda da başardık diyebilirim. Osmanlı Çileği’ni üretmek isteyen insanlarımız genelde fide yokluğundan şikayet ederlerdi. ‘Biz bunu yetiştireceğiz ama fide bulamıyoruz’ şikayetleri vardı. Dernek olarak bunu dikkate alarak fide üretimini gerçekleştiriyoruz. Artık Osmanlı Çileği üretmek isteyen insanlarımızın bahanesi olmayacak. Fidemiz mevcut, isterlerse üretebilecekler” dedi.

“Talep çok, üretim az”

Osmanlı Çileği’nin yok sattığını vurgulayan Çetinkaya, gelen taleplere cevap veremediklerini söyledi. Çileğin 30-35 gün sonra meyve vermeye başlayacağını açıklayan Çetinkaya konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Talep konusunda her zaman söylediğimiz gibi; yok satıyoruz. Çok ciddi talep var ama bunu karşılamak mümkün değil. Şu anda bahar mevsimi ve yeni uyandı. Çiçek açmış durumda. 30-35 gün sonra bu çiçekler meyveye dönüşecek. Hasat yaklaşık bir ay sonra. Şu andaki mevcut talebe bile cevap veremiyoruz. Osmanlı Çileği bölgemizin önemli bir meyvesi. Bu bölgenin her karış toprağında biz Osmanlı Çileği’ni üretsek ülke içinden ve dışından alıcısı hazır. Dediğimiz gibi içerideki taleplere cevap veremeyince yurt dışındaki taleplere de cevap vermemiz mümkün olmuyor. Mevcut Osmanlı Çileği üretiminin alıcısı hazır durumda. 1 ay öncesinden insanlar arayıp Osmanlı Çileği’ni almak istediklerini ifade etmişlerdir. Önümüzdeki üretilecek ürün satılmıştır diyebiliriz. Henüz daha meyve çıkmış değil. Bundan sonra meyve çıkacak mı, toplanacak mı, fırtına mı, kar mı olacak? Onu bile bilmeden insanlar taleplerini ilettiler. İnsanlar bahçedeki ürünleri satın aldılar. Osmanlı Çileği’nin rekoltesi bu sene geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10-20 daha fazla olacak. Bunu da fide üretimi ile beraber bahçe alanlarının genişlemesine dayanarak söylüyorum. Önümüzdeki yıllarda daha ciddi artışlar olacaktır. Diğer çilek türlerinin fiyatlarını belirlemek zor. Çünkü üretim fazla olduğunda fiyat otomatik olarak 1 TL’ye kadar düşüyor. Osmanlı Çileği’nin ise bu yıl kilosu 25-30 TL ve hatta daha da yukarı çıkacak. Ama en az 25 TL olur bu sene.”

Kdz. Ereğli Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticileri Koruma Derneği geçtiğimiz yıl Kaymakamlığın desteği ile kurduğu çilek fidesi üretim bahçesi ile ilçe genelinde üretimin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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