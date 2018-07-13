Meyve suyu nasıl yapılır?

Meyve suları üç ayrı gruba ayrılır. Bunları berrak meyve suları, bulanık meyve suları ve nektarlar olarak sayabiliriz. Meyve suyunun yapılması sürecinde birçok faaliyet gerçekleşir.

Nektar bütün meyvelerden yapılabilirken ülkemizde nektar yapımı için daha çok şeftali, domates ve kayısı kullanılmaktadır. Berrak meyve sularının yapımında ise genellikle vişne, elma, nar ve üzüm kullanılmaktadır.

Berrak meyve sularında durultma işlemi yapılır ancak bulanık meyve sularında bu işlem yapılmaz çünkü bu işlem bulanık meyve sularında uygulanırsa yavanlaşır. Bulanık meyve sularının yapımında daha çok turunçgiller kullanılır.

Nektarların yapımı meyve etinin ezilmesi ile elde edilen pulpa şeker, su ve organik asit katılması ile gerçekleşir. Nektar yapımında daha çok kayısı, şeftali, kızılcık, erik, armut ve çilek gibi meyveler tercih edilir.

BERRAK MEYVE SUYUNUN YAPILMASINDA ŞU AŞAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLİR:

Meyvelerin ayıklanması

Meyvelerin yıkanması

Sınıflandırma

Meyvelerinin saplarının ayrılması ve çekirdeklerin çıkarılması

Meyvelerin parçalanması

Parçalanmış meyvelerin ısıtılması

Presleme işleminin yapılması

Durultma ( Bulanıklığa neden olan parçaların yok edilmesi)

Filtreden geçirilme

Pastörizasyon ( Meyve suyu ortaya çıktıktan sonra ısıl işlem ile dayanıklı hale getirilir. Sterilize edilmiş ambalaj kaplara doldurulan meyve suları ağızları kapatıldıktan sonra ısı etkisine sunulur.)

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