Meyve suyu değil kuru meyve verin



Düzenlenen Dünya Kuruyemiş ve Kuru Meyve Kongresi’nde kuru meyvelerin tazeleriyle eş değerde olabileceği açıklandı.

Dr. Daniel Gallaher’a göre lif, vitamin ve mineral kaynağı olan kuru meyveler aynı zamanda düşük glisemik indeksli ve bu özelliği sayesinde farklı metabolik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayabilir.

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Gary Williamson da kuru meyvelerin içerdiği polifenollerin kalp hastalıklarında koruyucu özelliklerinin yeni bir araştırmalarında daha ortaya çıktığını açıklarken Atina’daki Harokopio Üniversitesi’nden Dr. Andriana Kaliora da araştırmalarında kuru meyvelerin bazı kanserlerin önüne geçtiğini tesbit ettiklerini söyledi.

Ayrıca ailelerin çocuklarına yüksek şeker içeren ve liflerden yoksun meyve suları yerine kuru meyve vermeleri önerildi.