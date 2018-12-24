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Meyve suyu değil kuru meyve verin

Birçok araştırmanın sunulduğu Dünya Kuru Yemiş ve Kuru Meyve Kongresi’nde de kuru meyvelerin yararları anlatıldı. Kuru meyvelerin kanserle savaşmada etken, metabolik hastalıklarda ve kalp sorunlarında yardımcı olduğu ortaya çıktı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 14:43
Meyve suyu değil kuru meyve verin


Düzenlenen Dünya Kuruyemiş ve Kuru Meyve Kongresi’nde kuru meyvelerin tazeleriyle eş değerde olabileceği açıklandı.

Dr. Daniel Gallaher’a göre lif, vitamin ve mineral kaynağı olan kuru meyveler aynı zamanda düşük glisemik indeksli ve bu özelliği sayesinde farklı metabolik hastalıkların tedavisinde önemli bir rol oynayabilir.

Leeds Üniversitesi’nden Dr. Gary Williamson da kuru meyvelerin içerdiği polifenollerin kalp hastalıklarında koruyucu özelliklerinin yeni bir araştırmalarında daha ortaya çıktığını açıklarken Atina’daki Harokopio Üniversitesi’nden Dr. Andriana Kaliora da araştırmalarında kuru meyvelerin bazı kanserlerin önüne geçtiğini tesbit ettiklerini söyledi.

Ayrıca ailelerin çocuklarına yüksek şeker içeren ve liflerden yoksun meyve suları yerine kuru meyve vermeleri önerildi.

 

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 14:43
  1. meyve suyunun zararlaır
  2. kuru meyve

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