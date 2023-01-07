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Tarım Meyve-sebze üreticilerinin 2023 ihracat hedefi 320 milyon dolar
Tarım

Meyve-sebze üreticilerinin 2023 ihracat hedefi 320 milyon dolar

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2023 yılında 320 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 15:22:00 -
Meyve-sebze üreticilerinin 2023 ihracat hedefi 320 milyon dolar

Sektörde 2022 yılındaki başarının 2023’te de artırılarak sürdürülmesi hedeflenirken, sektörün Avrupa ülkeleri başta olmak üzere ABD’den Rusya’ya kadar dünyanın dört bir tarafına ihracat yaptığı belirtildi. UMSMİB yetkilisi, “Unutulmamalıdır ki, biz aynı zamanda bir tarım ülkesiyiz. İhraç ettiğimiz ürünü kendimiz üretiyoruz, son derece modern işleme tesislerimizde ürünlerimizi işliyor ve paketliyoruz. Ürün kalitesi, üretim teknolojisi gibi birçok açıdan dünya ile rekabette her zaman önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Biz Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 320 milyon dolar olarak belirledik. Bu hedefe ulaşmak için de gayret göstereceğiz. Ancak çok yüksek olan girdi maliyetlerinde önemli ölçüde bir düşüş olmadığı ve döviz kurundaki hareketsizliğin sürmesi halinde 2022’deki performansımızı gösteremeyeceğimiz endişesini taşıyorum. Türk meyve sebze mamulleri sektörünün büyük ölçüde ihracata dönük olması yanı sıra, katma değeri yüksek, birim yatırım başına en fazla istihdam sağlayan, düşük gelir düzeyine kaynak aktaran, yüksek gelişme potansiyeline sahip olması yönüyle de ülke ekonomisine önemli katkıları olacaktır. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iştirak ettiğimiz fuarlarla da firmalarımızın yeni pazarlara girmesi ve ihracatlarını artırmalarına yönelik çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza 2023 yılında da devam edeceğiz” dedi.

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