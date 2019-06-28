0553 313 94 23

Meyve hangi öğünde yenmeli?

Meyveleri hangi zaman diliminde yediğimiz verdikleri fayda açısından önem taşıyor. Peki hangi öğünde meyve yenmeli? Meyve tüketmek için en doğru öğün hangisidir? Prof. Dr. Alper Çelik, ne zaman meyve yenileceği ile ilgili çeşitli mitler, kilo kaybı ve diyabet yönetimi için olabilecek en iyi meyve yeme zamanı hakkında önemli bilgiler verdi.

28 Haziran 2019 Cuma 17:52
Meyve hangi öğünde yenmeli?

Meyveleri hangi zaman diliminde yediğimiz verdikleri fayda açısından önem taşıyor. Peki hangi öğünde meyve yenmeli? Meyve tüketmek için en doğru öğün hangisidir? Prof. Dr. Alper Çelik, ne zaman meyve yenileceği ile ilgili çeşitli mitler, kilo kaybı ve diyabet yönetimi için olabilecek en iyi meyve yeme zamanı hakkında önemli bilgiler verdi.

Meyve hangi öğünde yenmeli?

Sabah veya öğleden sonra meyve yemenin ya da meyvenin bir insanın sağlığını nasıl etkilediğini gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.

Uykudan önceki saatlerde bir şeyler yemek kişinin uyku döngüsünü kesintiye uğratabilir. Bununla beraber, gece atıştırmaları sırasında meyvelerin, özellikle işlenmiş yiyeceklere ve diğer yiyeceklere oranla, uykuyu olumsuz etkileme olasılığı daha düşüktür.Muz, kayısı, hurma gibi yüksek magnezyum oranına sahip meyveler kişinin rahatlamasına ve daha iyi uyku uyumasına yardımcı olabilir.

Açken meyve yemek sağlıklı mı?

Bazı insanlar boş mideyle meyve yemenin sağlık açısından daha büyük faydalar sağladığına inanmaktadır. Bu mit, esas olarak web siteleri ve sosyal medya paylaşım zincirleri sayesinde günümüzde daha popüler hale gelmiştir. Sindirim sisteminde sorunları olan kişilerin, sindirim sürecine yardımcı olabilecek özel ihtiyaçlar ve çözüm yolları hakkında bir doktor veya diyetisyenle konuşmaları gerekir.

Diyabet hastaları meyveyi nasıl tüketmeli?

Bir başka iddia, diyabetli kişilerin meyve yemesi için en iyi zamanın yemekten önce veya 1-2 saat sonra olduğu yönündedir.Diyabeti olan kişi meyveleri ayrı şekilde yemekten ziyade, meyveleri protein, lif veya yağ oranı yüksek diğer gıdalarla beraber tüketerek yarar sağlayabilir.Buna ek olarak, yemekten önce bir meyvenin tadını çıkarmak, midenin daha çabuk dolmasına yardımcı olduğu için kişinin aşırı yemesini engellemeye yardımcı olabilir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:52
  1. açken meyve yenir mi
  2. meyve ne zaman yenir
  3. meyve yemek
  4. aşırı meyve yemek
  5. diyabet hastaları meyve
  6. şeker hastaları meyve
  7. yemekten sonra meyve
  8. kahvaltıda meyve yemek
  9. fazla meyve tüketmek
  10. sulu meyve tüketmek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019
    1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi..
    2. Akçakoca Uluslararası Finduk Fest..
    3. Başkentte lezzet festivali
    4. Develi’de parklarda çim biçme ve..
    5. İç borçlanma stratejisi (2)
    6. 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve..
    7. Anne Koçaklı; “Kızımın cesedini..
    8. ABD'li aktör Steven Seagal, Türkiye'ye..
    9. Sokak müzisyenleri ilgi odağı oldu
    10. Meyve hangi öğünde yenmeli?
    11. GÜNCELLEME - Zonguldak'ta uyuşturucu..
    12. "Türkiye'ye satarlarsa karşılarında..
    13. Tayvanlı bürokrattan Gürkan’a ziyaret
    14. İDO’dan Tekirdağ ve adalara sefer
    15. Konuralp tarihi cazibe merkezi olacak
    16. "MİT tırları"nın durdurulması..
    17. CHP'li isimden Ekrem İmamoğlu'na çok..
    18. Develi Belediyesi’nden ’Öncelik..
    19. Milletvekili Altınok muhtarlarla bir..
    20. GÜNCELLEME Kocaeli merkezli 10 ilde..
    21. AFAD’dan mahalleyi sokağa döken..
    22. Sancaktepe Paşaköy Şile Bağlantı..
    23. Balya Belediyesinden açıklama
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Evin tek oğluydu, şehit düştü
    26. DÜZELTME - "Ege Yapı'dan 'Kordon..
    27. Süryani Cemaati Vali Pekmez ile bir..
    28. Avusturya büyükelçisi Vali Dağlı’yı..
    29. KBÜ’lü öğrenciler 2 kategoride 3..
    30. İBB Başkanı İmamoğlu mesaiye başladı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı