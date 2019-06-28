Meyveleri hangi zaman diliminde yediğimiz verdikleri fayda açısından önem taşıyor. Peki hangi öğünde meyve yenmeli? Meyve tüketmek için en doğru öğün hangisidir? Prof. Dr. Alper Çelik, ne zaman meyve yenileceği ile ilgili çeşitli mitler, kilo kaybı ve diyabet yönetimi için olabilecek en iyi meyve yeme zamanı hakkında önemli bilgiler verdi.

Meyve hangi öğünde yenmeli?

Sabah veya öğleden sonra meyve yemenin ya da meyvenin bir insanın sağlığını nasıl etkilediğini gösteren bilimsel bir kanıt yoktur.

Uykudan önceki saatlerde bir şeyler yemek kişinin uyku döngüsünü kesintiye uğratabilir. Bununla beraber, gece atıştırmaları sırasında meyvelerin, özellikle işlenmiş yiyeceklere ve diğer yiyeceklere oranla, uykuyu olumsuz etkileme olasılığı daha düşüktür.Muz, kayısı, hurma gibi yüksek magnezyum oranına sahip meyveler kişinin rahatlamasına ve daha iyi uyku uyumasına yardımcı olabilir.

Açken meyve yemek sağlıklı mı?

Bazı insanlar boş mideyle meyve yemenin sağlık açısından daha büyük faydalar sağladığına inanmaktadır. Bu mit, esas olarak web siteleri ve sosyal medya paylaşım zincirleri sayesinde günümüzde daha popüler hale gelmiştir. Sindirim sisteminde sorunları olan kişilerin, sindirim sürecine yardımcı olabilecek özel ihtiyaçlar ve çözüm yolları hakkında bir doktor veya diyetisyenle konuşmaları gerekir.

Diyabet hastaları meyveyi nasıl tüketmeli?

Bir başka iddia, diyabetli kişilerin meyve yemesi için en iyi zamanın yemekten önce veya 1-2 saat sonra olduğu yönündedir.Diyabeti olan kişi meyveleri ayrı şekilde yemekten ziyade, meyveleri protein, lif veya yağ oranı yüksek diğer gıdalarla beraber tüketerek yarar sağlayabilir.Buna ek olarak, yemekten önce bir meyvenin tadını çıkarmak, midenin daha çabuk dolmasına yardımcı olduğu için kişinin aşırı yemesini engellemeye yardımcı olabilir.