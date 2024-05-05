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Gündem Meydanı boş buldular… Dansözü semazen yaptılar! Bu görüntüler ne zaman son bulacak?
Gündem

Meydanı boş buldular… Dansözü semazen yaptılar! Bu görüntüler ne zaman son bulacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-05 08:33:00 -

Sosyal medyada çok izlenen bir video bu kadar da olmaz dedirtti. Açık saçık bir kıyafet giyen takma sakallı erkek bir sapkın, sahnede sema gösterisi adı altında rezillik yapıyor.

Bir gece kulübünde yapılan iğrenç gösteri, izleyenlerin tepkisini aldı. Hangi gece kulübünde çekildiği belli olmayan görüntülerde özel olarak hazırlanmış ve semazenlerin giysisini andıran bir kıyafet ile erkek bir sapkın sahnede oynuyor. Aksesuarı tamamlamak için takma sakal da takılmış. İzleyenleri cinsel içerikli koreografisiyle coşturmaya çalışarak sahnede sema gösterisi yapıyor.

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