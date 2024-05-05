Meydanı boş buldular… Dansözü semazen yaptılar! Bu görüntüler ne zaman son bulacak?

Bir gece kulübünde yapılan iğrenç gösteri, izleyenlerin tepkisini aldı. Hangi gece kulübünde çekildiği belli olmayan görüntülerde özel olarak hazırlanmış ve semazenlerin giysisini andıran bir kıyafet ile erkek bir sapkın sahnede oynuyor. Aksesuarı tamamlamak için takma sakal da takılmış. İzleyenleri cinsel içerikli koreografisiyle coşturmaya çalışarak sahnede sema gösterisi yapıyor.