Meydan projesi kapsamında "Diyarbakır'ın Gökdeleni"nin yıkımına başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dağkapı Meydanı'nın ıslah edileceği proje kapsamında, inşa edildiği 50 yıl önce kentin ilk "gökdeleni" olarak nitelendirilen eski orduevi binasının yıkımına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sur'un bitişiğinde yer alan Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nı çevresiyle yeniden düzenlemek için "Dağkapı Meydanı Kentsel Yenileme Projesi"ni hayata geçiriyor.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yürütülecek projede, 1970 yılında "Gökdelen Oteli" olarak faaliyete açılan, o dönem kentin en yüksek binası olduğu için "gökdelen" olarak nitelendirilen, yaklaşık 40 yıl Diyarbakır Subay Orduevi olarak kullanılan ve birkaç yıl önce depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan 1400 metrekare alana kurulu 13 katlı bina, alınan karar üzerine yıkılıyor.

Bina yıkıldıktan sonra bu alan meydana dahil edilecek, Dağkapı Meydanı ile meydana bakan binaların cepheleri iyileştirilecek, silüeti bozan yapılar kamulaştırılacak ve eski Dilan Sineması'na ait bina da kültür merkezine dönüştürülecek.

- Diyarbakırlılar projeden memnun

Esnaf Yusuf Özkul, yıkımına başlanan binanın, kentin sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yapının yıkılarak mevcut alanın yeşil alana dönüştürülmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Özkul, "Şehrimizin yeşil alana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Doğru bir karar." dedi.

Vatandaşlardan Naci Sever de kentin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek "Çok iyi olur. Diyarbakır'ın yeşil alana ihtiyacı var. Her taraf beton. Yeşil alanında faydası var." diye konuştu.

Firma yetkililerinden Mustafa Çubuk, yıkım işleminin en kısa zamanda bitirilmesine çalışıldığını aktardı.

"Yaklaşık iki ay süremiz var. İnşallah buranın yıkımını bir ayda tamamlayacağız." diyen Çubuk, çalışmalar tamamlandığında Diyarbakır'ın güzel bir alanı daha olacağını kaydetti.

Özkan Çubuk da memleketlerine yapılacak bu projede katkılarının olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- Orduevi TOKİ'ye devredilmişti

Tatlıcı ailesince Elazığ Caddesi ile Dağkapı Meydanı'nın kesiştiği kavşakta 1970 yılında Gökdelen Oteli olarak faaliyete açılan 13 katlı bina, bir yıl sonra Milli Savunma Bakanlığınca satın alınarak Diyarbakır Subay Orduevine dönüştürülmüştü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin birkaç yıl önce yaptığı incelemede, depreme dayanaklı olmadığı tespit edilen bina için yıkım kararı verilmişti.

Bunun üzerine bina boşaltılarak TOKİ'ye devredilmiş, 7. Kolordu Komutanlığı içerisinde yeni orduevi binasının yapımına başlanmıştı.