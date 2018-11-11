Meyan kökünün azı karar çoğu zarar!



Meyan kökünün yararlarını öğrendikten sonra daha fazla meyan kökü tüketmeye başlayacaksınız.

Metabolizmayı hızlandırır

Meyan kökünün içinde yer alan fazlaca antioksidan vücut sıcaklığı arttırır ve metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız bundan böyle yapacağınız ilk şey meyan kökü tüketmek olsun.

Mideye iyi gelir

Birçok kişi meyan kökünü tadından dolayı sever. Ancak meyan kökü aslında yıllardır tıpta kullanılmaktadır. Ülsere, mide yanmasına ve kronik gastrite iyi gelir.

Öksürüğü azaltır

Öksürük şuruplarında meyan kökü tadı aldığınız oldu mu? Binlerce yıl önce meyan kökünün yangıya iyi geldiği tespit edildi ve öksürüğün azaltılması için meyan kökü bir numara.

Düşük tansiyonu yükseltir

Meyan kökü düşük tansiyona iyi geldiğinden şeker yemek yerine ilk seçiminiz meyan kökü olsun. Ancak yüksek tansiyonunuz varsa veya hamileyseniz meyan kökü tüketmemeniz önerilir.

Dişlere iyi gelir

Meyan kökünde yer alan antibakteriyel maddeler, çürüğe yol açan bakterileri öldürür..

Öteki yüzü

Anadolu'da şerbeti yapılan, ayrıca birçok gıdada kullanılan meyan köküyle ilgili Helsinki Üniversitesinin araştırması özelikle de anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Her şeyin aşırısı zararlı..

Eskiler ifrat ve tefritten kaçının derlerdi. Çok doğru sözdür.



Hamilelik döneminde meyan kökünü onun kullanıldığı gıdaların aşırı tüketimi, çocuklarda belirli oranda zekâ geriliğine sebep oluyor.

Tansiyon ve kalp hastaları da dikkat etmeli.

Anne adayları meyan kökünün kullanıldığı yiyecek ve içecekleri tüketirken daha dikkatli olmalı.

Hekimler “Biz hamilelerin bitkisel kökenli gerek kaynağı çok bilinmeyen çayları, gerek meyan kökü gibi maddeleri yüksek dozlarda tüketmesini istemiyoruz” diyor..

Meyan kökü ilaç, bazı içecekler ve şekerlerde kullanılıyor. Anadolu’da da bu kökten yapılan şerbet birçok ilde tüketiliyor.

İYİ DENETLENMELİ, TÜKETİCİ UYARILMALI

Haklı olarak, vatandaş nereden bilecek şekerlerde ne kadar kullanılmış? Kola veya başka içecekleri çocuklar tüketiyor. Bunların içindeki miktarları bilemiyoruz.

İyi bir denetimle bunların belli olması ve üzerine yazılması, uyarıcı ibarelerin bulunması lazım.

Mesela Amerika'da 100 mg’ın üstünde tüketilmesi yasak.

Meyan kökü şerbeti içenler günlük 1-2 bardağın üzerine çıkmamalı.



Bir de bu meyan kökünün etkisiyle su tutulması olabilir, buna bağlı olarak halsizlik ve yüksek tansiyon görülebilir.