THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Kasım
0553 313 94 23
impression

Meyan kökünün azı karar çoğu zarar!

Meyan kökünü sevenler, onun tadından vazgeçemezler. Ancak çoğu kişi meyan kökünün insan sağlığına faydalarından habersizdir. Oysa metabolizmayı hızlandırıyor, mideye sükunet veriyor, öksürüğü azaltırken, düşük tansiyonları yükseltiyor.

11 Kasım 2018 Pazar 15:23
Meyan kökünün azı karar çoğu zarar!


Meyan kökünün yararlarını öğrendikten sonra daha fazla meyan kökü tüketmeye başlayacaksınız.

Metabolizmayı hızlandırır

Meyan kökünün içinde yer alan fazlaca antioksidan vücut sıcaklığı arttırır ve metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız bundan böyle yapacağınız ilk şey meyan kökü tüketmek olsun.

Mideye iyi gelir

Birçok kişi meyan kökünü tadından dolayı sever. Ancak meyan kökü aslında yıllardır tıpta kullanılmaktadır. Ülsere, mide yanmasına ve kronik gastrite iyi gelir.

Öksürüğü azaltır

Öksürük şuruplarında meyan kökü tadı aldığınız oldu mu? Binlerce yıl önce meyan kökünün yangıya iyi geldiği tespit edildi ve öksürüğün azaltılması için meyan kökü bir numara.

Düşük tansiyonu yükseltir

Meyan kökü düşük tansiyona iyi geldiğinden şeker yemek yerine ilk seçiminiz meyan kökü olsun. Ancak yüksek tansiyonunuz varsa veya hamileyseniz meyan kökü tüketmemeniz önerilir.

Dişlere iyi gelir

Meyan kökünde yer alan antibakteriyel maddeler, çürüğe yol açan bakterileri öldürür..

Öteki yüzü

Anadolu'da şerbeti yapılan, ayrıca birçok gıdada kullanılan meyan köküyle ilgili Helsinki Üniversitesinin araştırması özelikle de anne adaylarını yakından ilgilendiriyor.

Her şeyin aşırısı zararlı..

Eskiler ifrat ve tefritten kaçının derlerdi. Çok doğru sözdür.

Hamilelik döneminde meyan kökünü onun kullanıldığı gıdaların aşırı tüketimi, çocuklarda belirli oranda zekâ geriliğine sebep oluyor.

Tansiyon ve kalp hastaları da dikkat etmeli.

Anne adayları meyan kökünün kullanıldığı yiyecek ve içecekleri tüketirken daha dikkatli olmalı.

Hekimler “Biz hamilelerin bitkisel kökenli gerek kaynağı çok bilinmeyen çayları, gerek meyan kökü gibi maddeleri yüksek dozlarda tüketmesini istemiyoruz” diyor..

Meyan kökü ilaç, bazı içecekler ve şekerlerde kullanılıyor. Anadolu’da da bu kökten yapılan şerbet birçok ilde tüketiliyor.

İYİ DENETLENMELİ, TÜKETİCİ UYARILMALI

Haklı olarak, vatandaş nereden bilecek şekerlerde ne kadar kullanılmış? Kola veya başka içecekleri çocuklar tüketiyor. Bunların içindeki miktarları bilemiyoruz.

İyi bir denetimle bunların belli olması ve üzerine yazılması, uyarıcı ibarelerin bulunması lazım.

Mesela Amerika'da 100 mg’ın üstünde tüketilmesi yasak.

Meyan kökü şerbeti içenler günlük 1-2 bardağın üzerine çıkmamalı.

Bir de bu meyan kökünün etkisiyle su tutulması olabilir, buna bağlı olarak halsizlik ve yüksek tansiyon görülebilir.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:23
  1. meyan kökünün faydaları
  2. meyan kökünün zararları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’da metrelerce yükseklikteki surlardan düşen baba ve kızının durumu ağır
    1. Diyarbakır’da metrelerce yükseklikteki..
    2. Tarım ve Orman Bakanlığı: Kuduz tespit..
    3. 26 bölge 'geçici özel güvenlik..
    4. Uyuşturucu satıcılarına 10 ayda ağır..
    5. İran'dan sert açıklama: Anlaşmayı..
    6. Türkiye'den 4 ülkeye vize kolaylığı!..
    7. Türkiye'den 4 ülkeye vize kolaylığı!..
    8. Testleri yaptırın ve 'kan..
    9. CHP'li Hamzaçebi: Yaptırmayacağız
    10. Pakistan'da İHA'larla 2 bin 714 kişi..
    11. Doktor kardeşi, Mehmet Ali Erbil'in..
    12. Tarihi surlardan yere çakılan baba-kız..
    13. Şerbet, Avrupa'da 'sorbet' oldu..
    14. Komşularının evinde tüfekle oynayan..
    15. Mutfağımıza balık adeta girmez oldu
    16. Yüz üstü yatırmayın
    17. Arkadaşlarıyla tura çıkan motosiklet..
    18. Varislerden kurtuluş var mı?
    19. MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    20. Dünya Turizm Örgütünden İran'a destek
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Şırnak'ta 10 ayrı askeri bölgeye İHA düştü!
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Vali'den 10 Kasım töreninde tuhaf talimat: Hepsini görevden alın
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim