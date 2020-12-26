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Sağlık Meyan kökü koronavirüse karşı faydalı mı?
Sağlık

Meyan kökü koronavirüse karşı faydalı mı?

Meyan kökü koronavirüse karşı faydalı mıdır? Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken virüse karşı araştırmalarda hız kesmeden devam ediyor. Almanya'daki Essen Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan bir araştırma sonucunda Meyan kökünün koronavirüse karşı faydalı olup olamayacağına dair yeni bulgulara ulaşıldı. Peki, Meyan kökü koronavirüse karşı faydalı mıdır?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 23:33:00 -
Meyan kökü koronavirüse karşı faydalı mı?

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Koronavirüse karşı yok etme araştırmaları da hız kesmeden devam ediyor. Almanya'daki Essen Üniversite Hastanesi'ndeki bilim insanları, meyan kökündeki glisirizik asidin koronavirüsü yok edebileceğini keşfetti.

Almanya'daki Essen Üniversitesi Hastanesi'ndeki araştırmacılar, meyan kökünün koronavirüse karşı etkisini inceledi. Laboratuvar çalışmaları için meyan kökünün 8 mg/ml konsantrasyonundaki ekstresini hazırlayan ekip, daha sonra farklı dozlarda 100 adet yüzde 50 oranda enfeksiyonlu koronavirüs dozlarına eklenerek elde edilen karışım 1 saat boyunca 37 derecede inkübe edildi. Aynı durum, Vero E6 özel birleşik hücreler üzerinde tekrarlandı.

Meyan kökü ekstresinin 0.5-1 mg/ml'lik konsantrasyonu, koronavirüse karşı güçlü etki gösterdi. Üstelik bu oran, meyan çayındaki konsantrasyondan daha az olduğu görülmektedir. Bilim insanları, içeceğin yeni tip koronavirüs tedavisinde etkili olabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, meyan kökü ve glisirizik asidin koronavirüs üzerindeki etkisinin daha detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini de söyledi.

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