Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Soğuk algınlığına çok iyi gelir.

Yatıştırıcı ve balgam sökücü özelliğe sahiptir.

Mide ülserine karşı son derece faydalıdır.

Karaciğer iltihaplanmasına karşı oldukça iyi gelir, bu hastalığın tedavisinde kullanılır.

İshale karşı birebirdir.

Susuzluğa iyi gelir.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir, boğaz ağrısını giderir.

Öksürüğü yok eder, balgam sökücü özelliğine sahiptir.

Gribe iyi gelir.

Hazımsızlığı yok eder.

Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Metabolizmayı hızlandırarak hızlı kilo verilmesini sağlar. Vücudun yağ kitlesini azalttığı uzmanlar tarafından kanıtlanmıştır.

Ağız içinde bulunan yaraların iyileşmesini sağlar.

Bunun için meyan kökü ile hazırlanmış suyla günde 2 kere gargara yapın. İlerleyen günlerde ağız içindeki yaraların yok olduğunu göreceksiniz.

Egzamaya karşı merhem olarak da kullanılabilir. Egzamalı bölgelere sürün. Kaşıntıyı ve egzamayı yok edecektir.

MALZEMELER:

100 gram meyan kökü

2,5 litre içme suyu

Toz ya da çubuk tarçın

3 adet karanfil

YAPILIŞI:

Meyan kökünü bütün olarak ya da parçalar halinde satın almanız mümkündür. Bütün olarak aldıysanız bir rende yardımıyla küçük parçalara ayırmalısınız. 1 büyük fincan çay için 2 çay kaşığı meyan kökü kullanmalısınız.

Çay daha kuvvetli olsun istiyorsanız 4 çay kaşığı meyan kökü kullanmanız yeterli olacaktır. Suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra demliğe dilediğiniz kadar meyan kökü atın ve 15 dakika kadar demleyin. Dilerseniz çayınıza nane ya da tarçın ekleyebilirsiniz. Tadını acı bulursanız bal ekleyerek daha tatlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Sağlıklı kişiler günde 3-4 bardak meyan kökü çayı içebilir. Fakat bazı kişilerde az da olsa yan etki oluşturma ihtimali mevcuttur. Ellerde ve kollarda uyuşma hissi, kol kaslarında ağrı hissetmeniz taktirde doktora danışın.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.