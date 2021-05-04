Mexico City'de metro üstgeçidi çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Meksika'nın başkenti Mexico City kentinde metro üstgeçidi çöktü. Yapılan resmi açıklamada olay nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.
Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 70 olduğu açıklandı.
Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi;
İtfaiye ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde daha fazla bilgi vereceğiz.'