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Dünya Mexico City'de metro üstgeçidi çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Mexico City'de metro üstgeçidi çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'nın başkenti Mexico City kentinde metro üstgeçidi çöktü. Yapılan resmi açıklamada olay nedeniyle 13 kişinin öldüğü, 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 08:46:00 -
Mexico City'de metro üstgeçidi çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.

Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 70 olduğu açıklandı.

Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum attığı tweet'te şu ifadelere yer verdi;

İtfaiye ve kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kısa süre içinde daha fazla bilgi vereceğiz.'

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