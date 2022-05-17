Mevzu meğer bakın neymiş! ‘Şort’ yalanı da patladı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan KYK yurdunda kalan bir öğrenci tarafından paylaşılan video sosyal medyada yine provokasyon sebebi haline getirildi.

Söz konusu videoda müdürün öğrenciye şort giydiği için saldırarak fiziksel şiddet uyguladığı ileri sürüldü. İddialar ve görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Solak medya ise olayı provoke ederek sosyal medyada kara propagandaya çanak tuttu.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Gebze KYKY Yurt Müdürü Mustafa Bilgiç, olayın öğrencinin çarpıtması olduğunu söyledi.

Sebep sigara

Yurt odasında sigara içtiği tespit edilen öğrenciye ceza uygulamak için odasına çağırdığını söyleyen Yurt Müdürü Bilgiç, “Öğrenci odasında sigara içiyordu. Denetimlerde bu durum tespit edilmiş, biz de hakkında işlem uygulayacaktık. Odaya geldiğinde kendisi saygısızca tavırlar sergiledi, ben de birkaç kez odadan çıkmasını istedim. Tavırları devam etti. Sonra da telefon kamerası ile kayda almaya başladı. Gerisi zaten gözüktüğü gibi” dedi.

“Temasım bile yok”

Saldırı ve şiddet iddialarını da yalanlayan Mustafa Bilgiç, “Yayınlanan görüntülerde de her şey ortada, bırakın şiddeti saldırıyı bir temasım bile yok öğrenciye. Bunların da şort yüzünden olduğu söylenmiş. Ben spor yapan bir insanım, sporda da sosyal yaşamımda da şort giyen bir insanım. Benim ağzımdan şort kelimesi çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

Paylaşılan görüntülerde de Yurt Müdürü Mustafa Bilgiç’in, öğrenciye temasta bulunmadığı da gözüküyor.