Mevzide mahsur kalan asker 491 gün sonra kurtarıldı!

Ukraynalı bir asker, 491 gün boyunca ulaşılması son derece güç bir mevzide mahsur kaldı. Bu süreçte iki bacağını kaybeden asker, aylar sonra insansız hava aracıyla kurtarıldı. Operasyonun, bu yöntemle gerçekleştirilen ilk kurtarma girişimi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

krayna basınında bir askerin kurtarılma hikayesi gündem oldu. Gazeteci Yurii Butusov, kendi bacağını keserek hayatta kalmayı başaran ve ardından bir insansız hava aracıyla kurtarılan askerle yaptığı röportajı yayınladı.

Ukrayna ordusunda 30. Mekanize Tugay'ın 2. taburundan Vlasenko Kostiantyn Valentynovych adlı bir asker, 491 gün boyunca mevzisinde görevdeydi.

"10 AY BOYUNCA BİR BORUNUN İÇİNDE KALDIK"

Mevzide Vlasenko, başka bir askerle birlikte görevliydi. Önceki asker borudan malzeme almak için çıkarken bir mayına basmış, ayak parmaklarını ve bir ayağını kaybetmişti. Vlasenko yaralıyı tahliye ettikten sonra "Baski" lakaplı silah arkadaşıyla mevziyi devraldı.

Asker, 10 ay boyunca oturacak yer bile bulamadıkları için bir borunun içinde kaldıklarını anlattı. Ardından bir çukur kazıp kendilerine sığınak yapmışlar. Etrafta çok fazla Rus keşif dronu olduğu için borudan dışarı çıkamamışlar. Asker o günleri şöyle anlatıyor:

"Düşman, sahip olduğu insansız hava aracı sayısını artırdı. O kadar çok Mavic ve diğer insansız hava aracı vardı ki, gökyüzü kirli bir hale gelmişti. Nasıl bir siper kullanırsanız kullanın İHA, sizi yine görebilir. Siz onu fark etmeseniz bile o sizi fark edebilir. Adamlar gelip bizi kurtarmaya çalıştılar ama asla yanımıza ulaşamadılar."

14 Şubat günü boruyu su bastı. Sırılsıklam olan 2 asker dışarı çıkmak zorunda kaldı. Hava şartlarından dolayı düşmana fark ettirmeden çıkabildiler. Bir okul harabesi bulup oraya yerleştiler. Komutanlarına haber verdiler ve onlar için İHA'larla oraya kuru kıyafetler bırakıldı.

ARKADAŞI ÖLÜNCE BİR BAŞINA KALDI

Fakat oraya gelen İHA, bölgede birilerinin olduğunu ifşa etmiş oldu. Rus dronları iki Ukraynalı askerin yerini tespit etti ve ateş açtı. Bu sırada askerler yaralandı.

Arkadaşı Baski açlığa dayanamadı ve yiyecek çuvalını almak için saklandıkları yerden dışarı çıktı, bu sırada vuruldu. Vlasenko, "Bir şey düşüreceklerini bildiğim için kendimi hazırlamıştım. Ve arkadaşım vuruldu. Ona doğru uzandım ama kan göremedim. Sabah olduğunda arkadaşım ölmüştü. Onu kurtaramadım ve 50. doğum gününde öldü." dedi.

TESLİM OLMASI İSTENDİ

Asker, şiddetli bir patlamanın olduğunu ve sonrasında kendisine teslim olmasını söyleyen küçük bir plak çalar veya hoparlör bıraktıklarını söyledi. İletilen mesaj şuydu: "Kardeşim, burada olduğunu biliyoruz. İnan bize, yoldaşların seni kurtarmayacak. Patlamayı duydun mu? Bir sonraki sana isabet edebilir. Seni öldürmek istemiyoruz. Pencereye bir kavanoz veya şişe koy, hazır olduğunu anlayacağız. Beyaz bir ışık sana yol gösterecek".

Asker, durumu telsizle komutanlarına bildirdi. Kısa süre sonra yeni bir saldırı oldu. Asker, harabelerin arasında bir fırın ya da soba fark ederek içine girdi. Bu sayede düşen bombalardan kurtulabildi. Asker, tahliye edilene kadar, aylar boyunca o fırının içinde kaldı.

KANGREN OLAN BACAĞINI KENDİSİ KESTİ

Asker, bulunduğu yeri ve duyduklarını komutanlarına bildirdi. Askerin yaralanan bacağı şişmeye ve uyuşmaya başladı. Sonrasına kangren oluştu. Bir bacağı çürüyüp kendiliğinden koptu, diğer bacağını da kesmek zorunda kaldı. Asker, o durumu şöyle anlatıyor:

"Bacağın alt kısmı öylece sallanıyordu. Malzeme almak için her emeklediğimde kemiği daha çok çekiyordu, derisi soyuluyordu. Onu kesmem gerektiğini anladım. Aksi takdirde dizime kadar ulaşacak ve onu arkamda sürüklemeye devam edecektim. Bu yüzden kesme kararını verdim. Artık kurtarılamayacağını biliyordum. En azından bir ayağımı tutmak istemiştim ama olmadı. Bacağımı bir tuğlanın üzerine koydum ve bıçağı aldım. Gözlerimden yaşlar akıyordu ama kesmek zorundaydım. Ben de kestim. Zaten yaralı olan sol ayağım daha önce kendiliğinden çürüyüp kopmuştu."

EŞİNDEN GELEN MESAJLA HAYATA TUTUNDU

Komutanları ve silah arkadaşları bu süreçte onu hiç yalnız bırakmadılar. İstediği şeyleri; çikolata, şeker, çay ve sigara gönderdiler. Hatta eşinden gelen bir paket bile bıraktılar. Eşi, ona hayranı olduğu yazarın bir kitabını göndermişti. Asker, böylece unutulmadığını hissettiğini ve teselli bulduğunu anlattı.

İHA İLE KURTARMA OPERASYONU

Komutanları ona bir kurtarma operasyonu hazırladıklarını söyledi. Sonra bir mesaj bırakarak gerekli talimatları bildirdi.

Dev bir bombalama dronu askerin mahsur kaldığı harabelere doğru geldi. Asker Vlasenko kendisini drona bağladı ve 18 kilometre boyunca havada asılı bir şekilde taşındı. Operasyona 3 tane Vampire dronu da eşlik etti. Asker, operayonu "Oldukça zorlu bir operasyondu" diyerek anlattı.

491 gün sonra kurtulan Vlasenko, "Kelimelerim yok. Bu tam bir mucize. Emeği geçen herkese, ne kadar teşekkür etsem azdır. Hepsini tanımıyorum bile ama her birine kendimden bir parça vermek istiyorum" diyerek teşekkür etti.

Bu operasyon dünyada, insansız hava aracıyla gerçekleştirilen ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.