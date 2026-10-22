Tarihin silinen izi: Bostancılar Tabhanesi Mescidi: 70 yıl sonra Sarayburnu'nda yeniden doğuyor

Bostancılar Tabhanesi Mescidi'ni gelecek ramazan ayında açmayı planladıklarını kaydeden Turan, yapının ilave binalarının kültürel amaçlı kullanılacağını dile getirdi. Turan, mescitte önemli bir koleksiyonun sergilenmesinin ve bir kütüphane oluşturulmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti: "Sahil yolunda yaşayan bir mescit, bir kütüphane, belki bir sergi salonu olacak. Şu ana kadar toplamda yok olmuş 48 mescit üzerinde çalışıyoruz. Bunların 8 tanesini tamamladık, bitti ve ibadete açıldı. 10 tanesinin de inşası devam ediyor. Dediğim gibi bağışçılar tarafından yapılıyor. Yaklaşık 30'un üzerindeki yapının da proje süreci, onay ve yerinde kazı çalışmaları devam ediyor. Projeleri hazırlıyoruz, yıllar içerisinde bağışçısını bulduğumuzda da bu yapıları ihya ediyoruz. Bunların bir kısmı tekke cami, bir kısmı mescit, bir kısmı da sadece tekke. Bunların dışında da birçok yapıyla uğraşıyoruz. Yani sıbyan mektepleri, medreseler, camiler, çeşmeler, kabir, türbe, hazireler birçok alanda çalışmalar devam ediyor."