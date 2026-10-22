Fetva Hattı vaizinden dikkat çeken açıklama! 'Eşek ve katır eti helal değil!'

"Hattın en yoğun olduğu dönem özellikle Ramazan ayı" İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 190 Diyanet Fetva Hattı Vaizi Sabri Pamukçu, hatta yılda 800 bin ila 1 milyon arası soru geldiğini söyleyerek, "Bu soruları görüşme sırasında büyük bir titizlikle cevaplıyoruz. Detaylı araştırma gerektiren bir durum olursa ise gerekli araştırmaları yapıp soru soran vatandaşımıza hemen cevabı veriyoruz. Hattın en yoğun olduğu dönem özellikle Ramazan Ayı. Bayram zamanları da yoğun geçiyor" dedi. "Vatandaşlarımızın sorduğu her soruya titizlikle yaklaşmaya çalışıyoruz" Pamukçu, soru tarzlarının dönemden döneme değiştiğini dile getirerek, "Örneğin Ramazan Ayı'nda oruç, filtre, zekat gibi sorular sorulurken, onun dışında aile hakkında sorular fazlasıyla geliyor. Bankaların uygulamaları ve promosyonları gibi konularda da sıklıkla soru geliyor. Vatandaşlarımızın sorduğu her soruya titizlikle yaklaşmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.