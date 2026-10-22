Fetva Hattı vaizinden dikkat çeken açıklama! 'Eşek ve katır eti helal değil!'

"Her soruya ciddiyetle cevap veriyoruz" Sabri Pamukçu, çeşitli sorular geldiğini aktararak, "Bize garip gelen sorular, onlara normal gelebiliyor. Biz her soruya ciddiyetle cevap veriyoruz. Güzel hatıralar da oluyor. Geçtiğimiz Ramazan Ayı'nda "Kabe'de Hacılar Hu Der Allah" ilahisi baya popüler olmuştu. Bu süreçte bir akşam arama gelmişti. Çocuklar telefonda bu ilahiyi söyleyip sonrasında ‘Nasıl hocam?' diye sordular. Ben ise ‘Çok güzel, çok beğendim' dedim. Bir soruları olup olmadıklarını sorduğumda ilahi için aradıklarını söylediler" ifadelerini kullandı. "Eşek katır gibi hayvanların etleri helal değildir" Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her ay yayınladığı taklit ve tağşiş listesinde ülke genelinde tek tırnaklı hayvan eti çıkmasıyla alakalı da konuşan Sabri Pamukçu, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini yemenin helal olmadığının altınız çizerek şunları söyledi: