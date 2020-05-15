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Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 3’ü ağır 11 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyünde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 20:50:25 -
Mevsimlik tarım işçileri arasında silahlı çatışma: 3’ü ağır 11 yaralı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyünde mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3’ü ağır 11 kişi yaralandı.



Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Zaimgeçidi köyünde kurulan çadırlarda henüz nedeni bilinmeyen sebepten dolayı silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 11 kişiden 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar Sorgun ve Akdağmadeni’ndeki ilçe devlet hastaneleri ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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