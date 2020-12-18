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Gündem Mevsimlik işçilerin çilesi bitmiyor! Araç korsan çıkınca yürüyerek gittiler
Gündem

Mevsimlik işçilerin çilesi bitmiyor! Araç korsan çıkınca yürüyerek gittiler

Bursa'da polis tarafından durdurulan minibüs, yolcu taşıma yetkisi olmadığı için trafikten menedilincei minibüsteki 14 mevsimlik işçi yürümek zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:20:00 -
Mevsimlik işçilerin çilesi bitmiyor! Araç korsan çıkınca yürüyerek gittiler

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli trafik polisleri, Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kurulan uygulama noktasında 77 DT 456 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Ekipler, yapılan kontrollerde yolcu taşımak için yetki belgesi olmayan minibüsü, 6 ay trafikten menetti. Şefik İ.’ye ise korsan servis taşımacılığı yapma suçundan 6 bin 143 TL para cezası kesildi. Minibüsteki mevsimlik işçiler, işe yürüyerek gitti.

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