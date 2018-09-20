Mevsimi geçse de hala aranıyor



İlk olarak çilekte bol miktarda folik asit vardır. Özellikle cilt için çok faydalı ve etkili olan çilek aynı zamanda böbrek sorunları özellikle de böbrek iltihaplarına karşı da çok etkilidir.

Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunur ve aynı zamanda C, B ve K vitaminleri açısından çok çok zengin bir meyvedir.



Faydalarını sıralamak gerekirse; vücuda kuvvet veren bu meyve, kolesterolü düşürücü özelliğe sahiptir ve damar tıkanıklığını önler.

Çok iyi bir antioksidan özelliği vardır. Vücudumuzun yenilenmesine yardımcı olurken kansere karşı da korur.



Sindirim siteminin düzenli bir şekilde çalışmasında büyük bir etkisi vardır ve bağırsak kurtlarını önleyip idrar söktürücü bir özellik de taşımaktadır.

Kanı temizleyen bu meyve aynı zamanda diş etlerini güçlendirir ve ağız kokusunu giderir.

Sakinleştirici etkisi ile stresi azaltır ve tansiyonu düşürür. Bununla birlikte ateşi düşürür ve romatizma ve karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Bazen çilek yiyenlerde kurdeşen görülebilir fakat bu kalıcı değil geçicidir.

Bazı kişilerde de alerjik reaksiyonlara sebep olabilen bu meyve eğer iyi yıkanmadan yenirse böbreklerde kum oluşmasına neden olur.

Cildi nemlendirir ve her zaman taze bir güzellik verir.



Nasıl kullanılır sorusuna gelince; çilek bir tek kırmızı etli yeri yenen bir meyve değildir. Yeşil yaprakları da değerlendirilebilir. Nasıl mı? İşte aynen şu şekilde:

Bu yeşil yapraklar çok iyi kurutulmak şartıyla çay yapımında kullanılabilir. Aç karınla yenirse daha iyi sindirileceği içindir. Aynı zamanda, çilek, komposto reçel ve marmelat yapımında da kullanılabilir. Mevsimi geçti ama, pastacılar eserlerini hâlâ onunla süslemenin bir kolayını buluyorlar..