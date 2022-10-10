Mevren halkına hayırlı olsun!
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yapımı tamamlanan Bartın Mevren Sağlık Evi’ni ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Tunç, “Mevren bölgemizdeki köylerimize hayırlı olsun” dedi
YENİ AKİT ANKARA
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yapımı tamamlanan Bartın Mevren Sağlık Evi’ni ziyaret etti. Tunç ziyarete ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda, “Yapımını tamamladığımız Bartın Mevren Sağlık Evi’ni Amasra Kaymakamımız Kadir Perçi, İl Genel Meclisi Üyemiz Bekir Karabacak, Amasra İlçe Başkanımız Şenol Rıdvan Sert ile birlikte ziyaret ettik. Sağlık evimiz Mevren bölgemizdeki köylerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.