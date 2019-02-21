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Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece çamurdan kurtulacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:16
Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece çamurdan kurtulacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükçekmece’de bir hazır giyim fabrikasındaki işçilerle bir araya gelen Başkan Uysal, “31 Mart’tan sonra ilk icraatımız Büyükçekmece’yi çamurdan kurtarmak olacak” dedi.


Güne Mimaroba Seçim İrtibat Bürosunda kadın seçmenlerle kahvaltı yaparak başlayan Başkan Uysal’a MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’da eşlik etti.


Kahvaltı programından sonra Mimoroba ve Celaliye Mahalleleri’ndeki esnafları ziyaret eden Başkan Uysal, iş yerlerine girerek vatandaşlarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Uysal, ziyaretlerini gün boyu sürdürdü.


"Artık Büyükçekmece, şehirde yaşadığını farkedecek"


Büyükçekmece’deki hizmet eksikliklerinden şikayet eden vatandaşlara Mevlüt Uysal, “Ben Büyükçekmece’ye gelinceye kadar buradaki hizmet eksikliğinin bu kadar olabileceğini bilmiyordum. Ben şu anda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı yapıyorum. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de orada başkan yardımcısı. Orada birlikte mesai arkadaşlığı yaptığım biri. Orada birlikte mesai arkadaşı olduğumuz bir belediye başkanının mahallelerde bu kadar hizmeti aksattığını hiç tahmin etmiyordum. 29 Aralık’ta adaylığım ilan edildi o günden sonra mahalleleri gezmeye başladım. Türkoba, Tepecik ve Celaliye mahallelerini gördüm ve buralarda hiçbir hizmet yok. Alt yapı yok yani kısacası belediye hizmeti yok. Artık Büyükçekmece şehirde yaşadığını İstanbul’da yaşadığını fark edecek” diye konuştu.


’’Millet çamurda yürümesin’’


Büyükçekmece’de yapmayı planladığı projelerden bahseden Başkan Uysal, seçimden sonra yapılması gereken acil planlarının olduğunu söyledi. Başkan Uysal,”Başakşehir’de eskiden taş ocağı olan, çukurları olan yerler dolduruldu ve şu an en güzel Millet Bahçeleri’nden bir tanesi Başakşehir’de. 31 Mart’ta Büyükçekmece halkı bize hizmet görevi verirse, 1 Nisan günü hemen ilk hedefimiz yağmur yağdığı zaman millet çamurda yürümesin diyeceğiz ve çamurdan kurtaracağız milleti. Mahallerde çocuk alanları ve bilgi evleri ile gençler için spor kompleksleri yapacağız’’ dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:16
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