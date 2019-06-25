Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Demiryay, yarın Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.25 Haziran 2019 Salı 15:27
Oyuncu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi. Demiryay, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.
1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay; Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı.
İBB Şehir Tiyatroları’nda; Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.
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