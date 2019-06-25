Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Demiryay, yarın Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

Oyuncu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi. Demiryay, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek. 1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay; Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. İBB Şehir Tiyatroları’nda; Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.

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