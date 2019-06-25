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Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

Oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti. Demiryay, yarın Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

25 Haziran 2019 Salı 15:27
Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

Oyuncu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi. Demiryay, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay; Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı.

İBB Şehir Tiyatroları’nda; Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:27
  1. Mevlüt Demiryay
  2. Niğde Ulukışla Mezarlığı
  3. Fosforlu Cevriye
  4. Seni Seviyorum Rosa
  5. Dönersen Islık Çal
  6. Şahmaran
  7. Mavi Sürgün
  8. Baba
  9. Çatı
  10. Sinekli Bakkal
  11. İBB Şehir Tiyatroları
  12. Kral Ölüşüyor
  13. Çengi
  14. IV. Murat
  15. Yaz Gecesi Rüyası
  16. İlk Göz Ağrısı
  17. Ölü Ordunun Generali
  18. Kösem Sultan
  19. Arka Bahçe
  20. Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

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