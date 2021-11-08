Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hüseyin Emir Abdullahiyan'a geçmiş olsun telefonu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, görüşmede, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İranlı mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, 2 Kasım'da yaptığı açıklamada, Abdullahiyan'ın Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığını bildirmişti.