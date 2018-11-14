Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Yapılan açıklamada ABD Kongresi tarafından Türkiye'yi hedef alan faturanın etkisini kaldırmak için çaba gösterildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi. Ayrıca "ABD, PKK'nın üç elebaşı için para ödülü koydu. Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar." dedi.