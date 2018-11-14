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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ilgili bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu; "ABD, PKK'nın üç elebaşı için para ödülü koydu. Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar." dedi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:33
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD açıklaması

Yapılan açıklamada ABD Kongresi tarafından Türkiye'yi hedef alan faturanın etkisini kaldırmak için çaba gösterildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi. Ayrıca "ABD, PKK'nın üç elebaşı için para ödülü koydu. Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar." dedi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:33
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. fetö

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